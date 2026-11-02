Benslimane: la SRM Casablanca-Settat inaugure le nouveau siège de sa Direction provinciale et son agence clientèle

À l’occasion de la célébration de la Fête de l’Unité et du 51ᵉ anniversaire de la Marche Verte, la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat poursuit l’amélioration de la qualité de ses services avec l’inauguration, le vendredi 30 octobre 2026 à Benslimane, du nouveau siège de sa Direction provinciale et de son agence clientèle.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. El Hassan Boukouta, gouverneur de la province de Benslimane, de M. Youssef Ettazi, Directeur général de la SRM Casablanca-Settat, et de M. El Mustapha Charnoubi, Directeur provincial de Benslimane, aux côtés de représentants des autorités provinciales et locales.

Le nouveau siège regroupe les différents services de la Direction provinciale dans un espace commun, renforçant la coordination entre les équipes administratives et de terrain tout en améliorant les conditions de travail des collaborateurs.

La nouvelle agence clientèle de Benslimane a été conçue pour offrir de meilleures conditions d’accueil et faciliter le traitement des demandes des plus de 22 000 clients que compte la SRM Casablanca-Settat à l’échelle de la province.

La Direction provinciale de Benslimane compte actuellement six points de service clientèle : les agences de Benslimane, Bouznika, Fdalate, Sidi Bettache et Ouled Ali Toualaâ, ainsi qu’une agence mobile. Une nouvelle agence clientèle est également en cours de construction à Mansouria, afin de renforcer la proximité et d’améliorer la couverture du territoire.

Ces nouvelles réalisations s’inscrivent dans la démarche de la société régionale visant à concrétiser le principe d’équité territoriale, en mettant à disposition des locaux adaptés dans les différentes provinces de la Région, en améliorant les conditions de travail des collaborateurs et en garantissant à tous les clients un même niveau d’accueil et de qualité de service.

À travers ces investissements, la SRM Casablanca-Settat poursuit la mobilisation de ses moyens et de ses ressources humaines pour améliorer les services essentiels, notamment la distribution d’eau potable et d’électricité ainsi que la gestion de l’assainissement liquide, et répondre aux attentes des habitants de la Région.