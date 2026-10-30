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Alerte météo au Maroc: fortes pluies et orages, les villes concernées
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Oscillant entre 20 et 30 mm, ces averses sont prévues, de 14H30 jusqu’à 23H00, dans les provinces de Tinghir, Ouarzazate, Midelt, Azilal, Boulmane et Al Haouz, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
S.L.
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