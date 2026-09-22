Tanger : un policier agressé par un individu en état d’ivresse

Un policier chargé de la circulation a été agressé lundi par un jeune homme en état d’ivresse avancée, alors qu’il intervenait pour mettre fin à une violente dispute sur le boulevard Pasteur, au centre de Tanger.

Selon une source de Le Site info, le jeune homme aurait insulté l’agent avant de le saisir par son uniforme. Le policier a ensuite dû se rendre à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

L’incident s’est produit alors que l’agent exerçait ses fonctions. Les services de sécurité ont ainsi engagé les procédures légales à l’encontre du mis en cause, sous la supervision du parquet compétent.

H.M.