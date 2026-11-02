Digital Virgo célèbre ses 20 ans de présence au Maroc

Le groupe international Digital Virgo célèbre cette année ses vingt ans de présence au Maroc. Une étape symbolique qui marque deux décennies de développement dans le Royaume et sur le continent africain, où le groupe s’est progressivement imposé comme un acteur des paiements et de la monétisation des services digitaux.

Implanté au Maroc depuis 2006, Digital Virgo accompagne la transformation des écosystèmes numériques aux côtés des opérateurs télécoms, des médias, des industries culturelles et des éditeurs de services digitaux. Grâce à ses solutions de paiement, de marketing digital et de monétisation, le groupe facilite la distribution et l’accès aux services numériques sur différents marchés africains.

En deux décennies, le Maroc est ainsi passé d’un point d’entrée sur le continent à un véritable centre de pilotage et d’innovation pour les activités africaines du groupe.

« Cette célébration est autant un hommage à notre histoire qu’un engagement pour l’avenir », souligne Manuel Cruz, cofondateur et vice-président de Digital Virgo. De son côté, Mounia Terhzaz, Regional CEO Africa, met en avant l’importance de l’ancrage local : « Notre ancrage marocain est notre force. Il nous permet de concevoir des services adaptés aux réalités locales tout en les déployant à l’échelle du continent. Les vingt prochaines années s’écriront avec les talents marocains et africains. »

Un hub marocain au service de l’expansion africaine

Le bilan de ces vingt années témoigne de la montée en puissance du groupe. Digital Virgo compte aujourd’hui près de 70 collaborateurs au Maroc et plus de 150 à l’échelle africaine, avec une présence dans plus de 20 pays. Il collabore également avec 30 opérateurs télécoms au Maroc et en Afrique, représentant un potentiel de 682 millions d’abonnés adressables.

Au cours des dix dernières années, le groupe indique avoir contribué à créer plus de 750 millions d’euros de valeur au sein des économies numériques africaines, notamment en soutenant la rémunération des opérateurs télécoms, des médias et des acteurs culturels locaux.

Digital Virgo accompagne par ailleurs le développement de services internationaux tels que YouScribe, TOD et Busuu sur les marchés africains, tout en contribuant à la distribution des contenus produits localement. Au Maroc, cette démarche se traduit notamment par Hekaya, une plateforme mettant en avant les productions culturelles locales.

Cette stratégie rejoint les ambitions de Maroc Digital 2030, particulièrement en matière de développement des industries culturelles et créatives et de promotion des offres numériques légales permettant de rémunérer les ayants droit.

Des réalisations dans la télévision et les contenus numériques

Depuis Casablanca, les équipes du groupe conçoivent et déploient des solutions destinées à différents marchés africains. Parmi les réalisations mises en avant figurent MTTV, le service de télévision et de vidéo à la demande développé pour Maroc Telecom, qui propose 85 chaînes et 2.500 contenus, ainsi que Hekaya Shorts, présenté comme le premier service marocain de séries courtes valorisant les productions locales en darija, avec 19 séries et plus de 800 épisodes.

Le groupe évoque également le déploiement de dispositifs mobiles autour de la Coupe du monde 2026, avec 104 matchs et près de 100 millions d’abonnés potentiellement connectés, ainsi que la distribution de TOD au Maroc à l’occasion de la CAN 2025, avec un accès aux matchs proposé à 50 dirhams.

Doubler les effectifs au Maroc d’ici 2030

Pour les prochaines années, Digital Virgo entend consolider le positionnement du Maroc comme principal hub de pilotage de ses activités africaines. Celui-ci concentre déjà plusieurs expertises stratégiques, notamment la conception de produits, la localisation des services, le support technique, la data, le marketing digital, l’expérience utilisateur et le développement de nouvelles compétences autour de l’intelligence artificielle.

Le groupe affiche également une ambition de croissance avec l’objectif de doubler ses effectifs marocains d’ici 2030. Ses priorités portent aussi sur le soutien aux industries créatives nationales, le renforcement de l’inclusion numérique et l’accélération de son expansion panafricaine, notamment au Nigeria, en Éthiopie, en Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud et au Kenya.

À travers cet anniversaire, Digital Virgo entend ainsi confirmer le rôle stratégique du Maroc dans sa croissance africaine et faire des talents locaux, de l’innovation et de l’intelligence artificielle les principaux leviers de son développement futur.