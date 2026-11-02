Indice MASI: la Bourse de Casablanca annonce un changement des règles de calcul

Le Comité scientifique des indices de la Bourse de Casablanca, réuni le 30 octobre 2026, a décidé d’engager une révision des règles de gestion de l’indice MASI. Cette démarche vise à tenir compte des évolutions du marché, notamment l’arrivée de nouveaux émetteurs et investisseurs, ainsi que des sollicitations exprimées par les différents acteurs du marché.

Les nouvelles règles porteront notamment sur les conditions et les modalités d’intégration de nouvelles valeurs dans l’indice, la méthodologie de calcul du flottant, ainsi que les modalités d’actualisation des facteurs de flottant et de plafonnement. Elles concerneront également le traitement des situations exceptionnelles et les délais de publication des révisions de l’indice avant leur entrée en vigueur.

Ces travaux, conduits dans le cadre du Comité des indices, devraient être finalisés dans un délai d’un mois. Les règles révisées seront ensuite rendues publiques avant leur application, afin de permettre à l’ensemble des acteurs du marché de s’y préparer.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, et afin de garantir la stabilité et la prévisibilité des modalités de gestion de l’indice, le Comité a décidé de rétablir, à titre transitoire, les facteurs de flottant et de plafonnement appliqués avant la révision annuelle du 29 octobre 2026.

Ces facteurs, utilisés pour déterminer les pondérations des différentes valeurs composant l’indice MASI, resteront ainsi en vigueur jusqu’à l’application des nouvelles règles de gestion.