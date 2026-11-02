Alerte Météo: pluies et averses orageuses lundi et mardi dans ces villes du Maroc

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Des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, lundi et mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Oscillant entre 20 et 30 mm, ces averses sont prévues, ce lundi de 13h à 23h00, dans les provinces d’Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Assa-zag, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ce même phénomène (30 à 40 mm) est attendu, mardi de 10h à 23h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghgir, Zagora, Al Haouz, Azilal, Errachidia, Midelt, Assa-Zag et Tata, conclut la même source.