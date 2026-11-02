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Alerte Météo: pluies et averses orageuses lundi et mardi dans ces villes du Maroc
Des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, lundi et mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Oscillant entre 20 et 30 mm, ces averses sont prévues, ce lundi de 13h à 23h00, dans les provinces d’Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Assa-zag, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
Ce même phénomène (30 à 40 mm) est attendu, mardi de 10h à 23h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghgir, Zagora, Al Haouz, Azilal, Errachidia, Midelt, Assa-Zag et Tata, conclut la même source.
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