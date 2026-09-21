Eau potable en milieu rural : la SRM Casablanca-Settat accélère le déploiement des projets

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat contribue en partenariat avec la Région de Casablanca-Settat à la mise en œuvre d’un important programme visant à renforcer et à généraliser l’accès à l’eau potable dans les centres et douars de la Région, avec une attention particulière portée aux zones rurales.

Inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 2020-2027 (PNAEPI), ce programme représente une enveloppe globale estimée à 350,8 millions de DH, intégrant les études, l’assistance technique et l’acquisition de l’assiette foncière. Son financement est assuré à hauteur de 245,6 millions de DH par le ministère de l’Intérieur et de 105,2 millions de DH par la Direction Générale des Collectivités Territoriales.

Les opérations concernent plusieurs provinces de la Région, notamment Settat, Berrechid, Benslimane, El Jadida et Sidi Bennour et portent sur :

l’alimentation en eau potable de 25 centres, pour un montant de 150 millions de DH ;

l’amélioration de la desserte des populations rurales à travers des interventions au niveau de 341 douars, pour 150,8 millions de DH ;

ainsi que sur l’aménagement de points d’eau au niveau de 80 douars, pour une enveloppe de 50 millions de DH.

Ce programme répond à un enjeu essentiel : réduire les disparités territoriales en matière d’accès à l’eau potable et rapprocher ce service essentiel des populations rurales. Selon la nature des projets, les interventions comprennent notamment la réalisation et le renforcement des infrastructures nécessaires à l’alimentation en eau potable des centres et douars concernés.

Dans ce cadre, la SRM Casablanca-Settat assure directement la prise en charge et le pilotage de projets représentant près de 44 millions de DH TTC dans les provinces de Sidi Bennour et d’El Jadida, depuis la préparation et la contractualisation des marchés jusqu’au suivi, au contrôle et à la réception des travaux.

À Sidi Bennour, les projets portent sur six centres — Sebt Lamaarif, Ouled Amrane, M’Tal, Metrane, Ouled Si Bouhya et Bni Hilal — pour un montant global de 35 millions de DH TTC. Ils comprennent notamment la réalisation et le renforcement des réseaux d’eau potable, la construction de réservoirs surélevés et équipements associés, la réalisation de stations de surpression, ainsi que la réalisation de branchements individuels. Les travaux enregistrent aujourd’hui un taux d’avancement global de l’ordre de 90%.

À El Jadida, le projet, d’un montant d’environ 8,6 millions de DH TTC, concerne l’équipement en eau potable du centre de Sidi Hssein Ben Abderrahmane et de six douars relevant de la commune d’Ouled Hcine. Il comprend notamment 19 km de conduites, neuf bornes-fontaines, un réservoir surélevé de 150 m³ et le renforcement de la station de pompage, au bénéfice d’environ 1.200 foyers, soit près de 6.000 habitants. Les travaux sont aujourd’hui achevés.

À travers ces opérations, la SRM Casablanca-Settat assure un rôle opérationnel complet sur les projets qui lui sont confiés : réalisation ou actualisation des études techniques, préparation et lancement des appels d’offres, contractualisation des marchés, suivi et contrôle des travaux, réception des ouvrages, ainsi que suivi administratif et financier.