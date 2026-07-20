La SRM Casablanca-Settat renforce son dispositif de prévention des inondations

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat poursuit ses grands chantiers visant à moderniser et à renforcer les infrastructures de base au service des habitants de la région.

Dans ce cadre, un investissement de plus de 465 millions de DH TTC est alloué à la réalisation d’un projet structurant destiné à protéger la ville de Casablanca, en particulier sa zone Est, contre les inondations. Il s’agit du Système de Renforcement Est (SRE), un projet qui vise à améliorer et à renforcer durablement le réseau d’assainissement des eaux pluviales d’une zone en pleine extension, afin de faire face aux épisodes de fortes pluies.

Lancés en février dernier, les travaux du SRE consistent en la réalisation de deux galeries souterraines de stockage des eaux pluviales d’une capacité totale d’environ 45.000 m³. Réalisée grâce à des techniques de forage modernes limitant l’impact sur la circulation, ces deux nouvelles galeries (de sections 2,8×2,8 m et 3,5×3,5 m) totalisant 3,7 km relieront les galeries existantes « Al Qods » et « Hay Sadri ».

Le chantier comprend également la pose de 2,3 km de collecteurs (principalement au niveau du boulevards Sakia Hamra) de diamètres allant de 1.000 à 2.000 mm, la construction de plusieurs puits de visite et ouvrages de chute, la mise en place de déversoirs d’orage ainsi qu’un système de pompage.

Les travaux sont en cours et avancent conformément au planning prévisionnel. La mise en service de tout le système est prévue au cours du 2ème trimestre 2027.

À terme, le SRE renforcera la protection contre les inondations dans la zone Est de Casablanca, notamment au niveau des arrondissements d’Aïn Chock, de Ben M’Sick, de Sidi Othmane et de Sbata, ce qui contribuera à l’amélioration des performances du réseau d’assainissement pluvial de la métropole.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial Prioritaire (PAPP) 2025-2030, lancé par la SRM Casablanca-Settat afin de renforcer les infrastructures d’assainissement pluvial de la Région. Doté d’un investissement global estimé à 5,6 milliards de DH, ce programme prévoit la réalisation de six grands collecteurs d’eaux pluviales totalisant 90 kilomètres, avec des diamètres pouvant atteindre jusqu’à 6 mètres.

Le PAPP est mis en œuvre dans le cadre du Programme National d’Assainissement Liquide Mutualisé et de Réutilisation des Eaux Usées Traitées (PNAM), cofinancé par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le Conseil de la Région Casablanca-Settat et la SRM Casablanca-Settat.