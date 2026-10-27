Le Ballon d’or 2026 vu du Maroc ! (CHEBKA)

Dans ce nouvel épisode de Chebka, Hicham Bennani reçoit le réalisateur Yassine Fennane, aux côtés de Noura Mounib et Mohamed Laabi, pour un décryptage sans détour de l’actualité du football.

Au menu : le Ballon d’Or et les débats qu’il suscite. Pourquoi Harry Kane ? Kylian Mbappé méritait-il davantage le trophée ? Lamine Yamal a-t-il payé son Mondial ? Et que penser de la 13e place d’Achraf Hakimi ? L’équipe revient également sur la relation entre Hakimi et Walid Regragui, ainsi que sur leur dernier échange sur Canal+.

Les Lions de l’Atlas sont aussi au cœur des discussions. Abdellah Ouazane, nouvelle pépite susceptible de rejoindre la sélection marocaine, pourrait-il bientôt faire parler de lui chez les A ? De son côté, Yassir Zabiri continue d’enchaîner les performances. Débats, analyses et coups de projecteur sur les talents marocains : retrouvez toute l’actualité du ballon rond dans ce nouvel épisode de Chebka !