La Bourse de Casablanca démarre en hausse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse vendredi, son indice phare, le MASI, augmentant de 0,36% à 16.861,21 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,52% à 1.223,11 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 0,49% à 1.250,39 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, reculait de 0,7% à 1.585,25 pts.

Jeudi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,74%.

S.L.