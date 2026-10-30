CHU d’Agadir : le personnel dénonce les conditions de travail

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Les personnels soignants, administratifs et techniques du Centre hospitalier universitaire d’Agadir ont tenu un sit in pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Manque d’effectifs, indemnités et dysfonctionnements informatiques figurent parmi les principales préoccupations exprimées.

Dans une déclaration à Le Site info, Yassine Kazim, responsable du Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé au sein du CHU, explique que cette mobilisation vise à interpeller le directeur du Groupement sanitaire territorial Souss-Massa. Il déplore des difficultés persistantes et estime que les précédents communiqués et appels des représentants du personnel n’ont pas reçu l’attention nécessaire.

Les protestataires demandent notamment le règlement du dossier des gardes et des astreintes, ainsi qu’une révision des indemnités, jugées inéquitables. Ils dénoncent également l’absence de versement de la prime de rendement et un déficit important en ressources humaines, malgré la présence d’équipements modernes.

Yassine Kazim souligne, à ce titre, que plus de 5.145 diplômés des Instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé restent dans l’attente de concours de recrutement. Il réclame aussi l’organisation d’un mouvement de mutation à l’échelle régionale.

De son côté, Sofiane Aouam, responsable du Syndicat indépendant des cadres administratifs et techniques au sein du CHU, défend des revendications qu’il qualifie d’objectives et de réalisables. Il insiste notamment sur la prime de rendement, considérée comme un acquis essentiel pour les personnels.

Le représentant syndical alerte également sur les pannes répétées du système informatique utilisé dans l’établissement. Selon lui, ces dysfonctionnements placent quotidiennement les équipes techniques en première ligne face aux patients et aux usagers, compliquant davantage leur travail.

Les deux responsables syndicaux appellent ainsi le directeur du Groupement sanitaire territorial à intervenir rapidement pour résoudre ces difficultés et préserver les droits et acquis des personnels.

H.M.