Economie
Devises vs Dirham: les cours du lundi 02 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 02 novembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0854 – 11,7208
1 DOLLAR U.S.A. 9,00080 – 10,4604
1 DOLLAR CANADIEN 6,44390 – 7,48890
1 LIVRE STERLING 12,0800 – 14,0380
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0800 – 14,0380
1 FRANC SUISSE 10,9580 – 12,7340
1 RIYAL SAOUDIEN 2,39820 – 2,78720
1 DINAR KOWEITIEN 28,9040 – 33,5920
1 DIRHAM E.A.U. 2,45050 – 2,84790
1 RIYAL QATARI 2,46890 – 2,86930
1 DINAR BAHREINI 23,8430 – 27,7090
100 YENS JAPONAIS 5,70970 – 6,63570
1 RIYAL OMANI 23,3780 – 27,1700.
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