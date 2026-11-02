Economie

Devises vs Dirham: les cours du lundi 02 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 novembre 2026 - 10:15
AFP
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 02 novembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0854 – 11,7208

1 DOLLAR U.S.A. 9,00080 – 10,4604

1 DOLLAR CANADIEN 6,44390 – 7,48890

1 LIVRE STERLING 12,0800 – 14,0380

1 LIVRE GIBRALTAR 12,0800 – 14,0380

1 FRANC SUISSE 10,9580 – 12,7340

1 RIYAL SAOUDIEN 2,39820 – 2,78720

1 DINAR KOWEITIEN 28,9040 – 33,5920

1 DIRHAM E.A.U. 2,45050 – 2,84790

1 RIYAL QATARI 2,46890 – 2,86930

1 DINAR BAHREINI 23,8430 – 27,7090

100 YENS JAPONAIS 5,70970 – 6,63570

1 RIYAL OMANI 23,3780 – 27,1700.

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