Malgré la colère des supporters, Al Ahly maintient sa confiance en Ammouta

Le match nul concédé par Al Ahly face à l’équipe d’Al Qanah, lors de la septième journée du championnat égyptien, a provoqué une vive colère chez les supporters du club cairote.

Face à la pression grandissante, la direction du club envisage plusieurs mesures pour remobiliser le groupe, tout en maintenant sa confiance envers l’entraîneur marocain Houcine Ammouta.

Ce résultat a suscité de nombreuses critiques parmi les supporters d’Al Ahly, qui espéraient voir leur équipe s’imposer dans une rencontre considérée comme largement à sa portée. Cette contre-performance a ainsi ravivé les interrogations sur le rendement des joueurs et les performances de l’équipe.

Dans ce contexte, l’avenir de Houcine Ammouta a fait l’objet de discussions au sein du club. Toutefois, selon les informations rapportées par le journaliste égyptien Ibrahim Abdel Gawad sur la chaîne « ON Sport », la direction d’Al Ahly a décidé de renouveler sa confiance au technicien marocain.

« Il a été décidé de renouveler la confiance en Houcine Ammouta, en confirmant qu’il n’est pas question de le remettre en cause, et de lui accorder toute la confiance nécessaire pour poursuivre son travail au cours de la prochaine période », a indiqué le journaliste.

Parallèlement, la direction d’Al Ahly étudie sérieusement la possibilité de suspendre les primes et les sommes dues aux joueurs jusqu’à l’amélioration des résultats. Une mesure qui viserait à responsabiliser les joueurs et à les inciter à réagir rapidement.

Un important entretien devrait également réunir les joueurs, Houcine Ammouta et Wael Gomaa, directeur du football, afin d’examiner la situation de l’équipe et de trouver des solutions pour sortir de cette période délicate.

À travers ces décisions, Al Ahly entend privilégier la stabilité de son encadrement technique, tout en mettant la pression sur les joueurs pour redresser la situation et répondre aux attentes de ses supporters.