La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse lundi, son indice phare, le MASI, augmentant de 0,68% à 16.650,33 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,89% à 1.208,09 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 0,6% à 1.239,04 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, progressait de 0,63% à 1.566,76 pts.

Aux valeurs individuelles, IB Maroc.com (+8,41% à 54,53 DH), Sothema (+3,91% à 309,65 DH), Jet Contractors (+3,86% à 1.454 DH), Aradei Capital (+3,85% à 428,9 DH) et AtlantaSanad (+3,51% à 118 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Involys (-6,92% à 107 DH), T2S Group Holding (-3,35% à 202 DH), Minière Touissit (-2,69% à 3.511 DH), Société des Boissons du Maroc (-2,37% à 1.855 DH) et SNEP (-1,92% à 255 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait terminé sur une perte de 1,57%.