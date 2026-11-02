Raja Casablanca: réunion d’urgence après la défaite face à la RS Berkane

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La défaite face à la Renaissance sportive de Berkane semble avoir précipité les choses au Raja Casablanca. Le bureau dirigeant du club, présidé par Jawad Ziyat, s’apprête à tenir une réunion d’urgence ce matin afin d’évaluer la situation de l’équipe première, confrontée à une période de résultats et de performances préoccupante.

Selon les informations rapportées, les dirigeants du club vert souhaitent faire le point sur le rendement de l’équipe, alors que les signes d’inquiétude se multiplient autour du niveau affiché par les joueurs. Au-delà du dernier revers, c’est surtout le manque de progression dans le jeu et la faiblesse des prestations collectives qui alimentent les interrogations.

Le travail de l’entraîneur espagnol Paco Jémez devrait notamment figurer parmi les principaux sujets à l’ordre du jour. Les responsables du Raja devraient examiner ses choix tactiques, les performances de son équipe ainsi que sa capacité à redresser la situation.

L’évaluation ne devrait toutefois pas se limiter au staff technique. Le bilan du recrutement et les choix effectués dans la constitution de l’effectif devraient également être examinés, dans un contexte où les attentes suscitées par cette nouvelle étape du projet sportif ne semblent pas encore satisfaites.

La situation du directeur sportif devrait, elle aussi, être abordée par les dirigeants, qui entendent faire le point sur les responsabilités liées aux résultats et au rendement technique de l’équipe ces dernières semaines.

Cette réunion pourrait ainsi constituer un tournant pour le Raja Casablanca, dont les dirigeants sont désormais appelés à apporter des réponses aux difficultés sportives rencontrées par le club et à définir les mesures nécessaires pour relancer la dynamique.