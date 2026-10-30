La Bourse de Casablanca finit dans le rouge ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le rouge vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 1,57% à 16.537,91 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 1,59% à 1.197,4 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,01% à 1.231,7 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 2,46% à 1.557,02 pts.

S.L