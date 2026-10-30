Maroc: hausse du déficit commercial de 25,4% à fin septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Le déficit commercial du Maroc a atteint 323,94 milliards de dirhams (MMDH) au terme des neuf premiers mois de 2026, en hausse de 25,4% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Ce déficit résulte d’une augmentation des importations de biens (+17% à près de 708 MMDH) plus importante que celle des exportations (+10,7% à 384,05 MMDH), explique l’Office dans son récent bulletin mensuel des indicateurs des échanges extérieurs.

L’évolution des importations couvre une hausse des produits bruts (+60,9% à 52,06 MMDH), de la facture énergétique (+37% à 111,59 MMDH), des produits finis d’équipement (+22% à 173,38 MMDH), des produits finis de consommation (+9% à 162,69 MMDH), des demi-produits (+4,3% à 133,73 MMDH) et des produits alimentaires (+2,9% à 72,54 MMDH).

Concernant les exportations, leur augmentation est attribuable notamment à l’amélioration des ventes de l’aéronautique (+22,3% à 26,21 MMDH), de l’automobile (+14,3% à 132,11 MMDH), de l’agriculture et agro-alimentaire (+10,7% à 72,43 MMDH) et des « Phosphates et dérivés » (+0,2% à 74,65 MMDH)

À l’inverse, les ventes des secteurs « Textile et cuir » et « Électronique et Électricité » ont diminué respectivement de 5% à 32,15 MMDH et 0,4% à 10,29 MMDH.

Parallèlement, l’Office des changes fait état d’un accroissement de l’excédent de la balance des services de 14,8% à 135,8 MMDH, suite à l’augmentation des exportations de services de 13,1% et des importations de services de 11,3%.