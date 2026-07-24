Finale de la CAN 2025: le TAS fait une annonce importante

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Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé, ce vendredi, qu’une audience se tiendra le 8 octobre 2026 à son siège de Lausanne, en Suisse, à la suite de l’appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025).

Dans un communiqué, le TAS indique toutefois qu’aucune date n’a encore été fixée pour l’annonce de la décision, qui n’interviendra pas le jour même de l’audience. « À l’issue de l’audience, la Formation Arbitrale entamera ses délibérations. À ce stade, le TAS n’est pas en mesure d’indiquer quand une décision sera rendue, mais celle-ci ne sera pas prononcée le jour même de l’audience », précise l’instance.

Enregistré par le TAS le 25 mars 2026, l’appel de la FSF demande l’annulation d’une décision prise par la CAF déclarant que l’équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la CAN 2025 par forfait et attribuant la victoire à l’équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0. L’appel demande au TAS de déclarer la FSF vainqueur de la CAN 2025, fait savoir la même source.

Et d’ajouter que « les parties ne se sont pas mises d’accord pour mettre en oeuvre une procédure accélérée ; la procédure suit donc le calendrier habituel prévu par les règles du TAS. La date de l’audience a été fixée après consultation des parties, qui n’ont pas demandé que l’audience soit publique. Cela signifie qu’elle se tiendra à huis clos ».

« Le TAS a pris connaissance d’informations erronées circulant au sujet de cette procédure et qui ont ensuite été relayées par les médias. Seules les informations diffusées par les canaux officiels du TAS sont considérées comme officielles, et toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur le site Internet du TAS », conclut le communiqué.

S.L.