Sidi Rahal: une découverte macabre sur la plage

Le corps sans vie d’un homme âgé d’une quarantaine d’années a été découvert dimanche sur la plage de Sidi Rahal, dans les environs de Casablanca, mobilisant les autorités compétentes.

Selon une source citée par le Site Info, des pêcheurs ont aperçu le corps de la victime coincé entre des rochers, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Ils ont immédiatement alerté les éléments de la Gendarmerie royale.

Dépêchées sur les lieux, les forces de la Gendarmerie royale ont procédé aux premières constatations et pris les mesures nécessaires. La dépouille a ensuite été transportée par ambulance à la morgue afin de faire l’objet d’une autopsie médicale.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie royale pour déterminer les circonstances de ce drame et établir les causes du décès.