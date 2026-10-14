Eau potable: des perturbations annoncées à Casablanca, les quartiers concernés

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La Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat a annoncé des perturbations de l’approvisionnement en eau potable dans certains secteurs. Une baisse de débit est ainsi prévue à la commune de Lahraouyine, le centre de Médiouna et dans les quartiers Diyar Sidi Othmane et Al Fadl, relevant de l’arrondissement de Moulay Rachid.

Les secteurs concernés sont Al Firdaous, Al Hamd, Bassatine Al Baydae, Diyar Lahraouyine, Jawharat Médiouna, le sud de Lahraouyine, le lotissement Al Laymoune, Ryad Sidi Hajjaj et le quartier industriel de Lahraouyine.

Ces perturbations sont dues à des travaux de déviation du réseau d’eau potable, nécessaires pour libérer l’emprise destinée au passage de la ligne à grande vitesse (LGV), précise la société dans un communiqué.

Elles sont prévues du jeudi 15 octobre à 18 heures au vendredi 16 octobre à midi.

La SRM Casablanca-Settat invite ainsi les clients concernés à prendre les précautions nécessaires et à constituer une réserve d’eau pour couvrir leurs besoins essentiels jusqu’au rétablissement normal de l’approvisionnement.

H.M.