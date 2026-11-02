Officiel: le Raja Casablanca se sépare de Paco Jémez

Le Raja Casablanca tourne la page Paco Jémez. Le club casablancais a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec l’entraîneur espagnol, au lendemain de la défaite concédée face à la Renaissance sportive de Berkane (0-2), dans le cadre de la Botola Pro.

Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions autour du rendement de l’équipe première. Les prestations jugées insuffisantes et le manque de progression dans le jeu ont accentué la pression sur le technicien espagnol, dont l’avenir était déjà au centre des discussions au sein de la direction présidée par Jawad Ziyat.