Dakhla: le Ministre de l’Agriculture effectue une visite du projet de dessalement de l’eau de mer

Dans le cadre du suivi des grands projets stratégiques dans les provinces du Sud du Royaume, et en concomitance avec la Fête de l’Unité, Khalid Hatimy, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime et de la Souveraineté Alimentaire, a effectué, le vendredi 30 octobre 2026, une visite de terrain dans la région de Dakhla-Oued Eddahab afin de s’enquérir de l’état d’avancement du projet de dessalement de l’eau de mer et d’aménagement d’un nouveau périmètre irrigué. Il était accompagné du Wali de la région, du Gouverneur de la province d’Oued Eddahab et d’une délégation de responsables du Ministère.

Lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte, ce projet structurant s’inscrit dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud.

Mobilisant un investissement global d’environ 2,6 milliards de dirhams, ce projet vise à sécuriser durablement l’approvisionnement en eau destinée à l’irrigation et à l’alimentation en eau potable. Avec une capacité de production annuelle de 37 millions de m³, dont 30 millions de m³ réservés à l’irrigation et 7 millions de m³ à l’eau potable, il permettra d’aménager un périmètre agricole de 5.000 hectares, tout en contribuant à la préservation de la nappe phréatique de Dakhla grâce à la substitution des eaux souterraines par une ressource en eau non conventionnelle.

Inscrit dans une dynamique de développement agricole durable, le projet ambitionne de favoriser la diversification et l’intensification des productions à forte valeur ajoutée, de renforcer l’activité agricole dans la région et de mobiliser l’expertise du secteur privé au service du développement du territoire.

Dans le cadre de la mise en valeur agricole du périmètre, 100 petits projets, d’une superficie de 5 à 10 hectares chacun, sont destinés aux jeunes de la région. Afin de favoriser la réussite de ces initiatives, les jeunes attributaires bénéficieront d’un accompagnement global de haut niveau pour les soutenir dans l’installation et le développement de leurs projets.

À terme, le projet permettra la production d’environ 500.000 tonnes de primeurs, la création de 30.000 emplois permanents et la génération d’une valeur ajoutée de plus d’un milliard de dirhams.

Situé dans la commune de Bir Anzarane, le projet repose sur trois composantes principales : une unité de dessalement de l’eau de mer, un parc éolien d’une puissance de 60 MW et un réseau d’irrigation s’étendant sur 130 km de conduites. Lors de cette visite, le Ministre a pris connaissance de l’état d’avancement des différents ouvrages. Le parc éolien est achevé, tandis que les travaux de la station de dessalement et du réseau d’irrigation affichent respectivement des taux d’avancement de 97 % et de 99 %.

En marge de la visite, le Ministre a rencontré les investisseurs privés attributaires de lots agricoles dans le cadre du projet. Cet échange a permis de prendre connaissance de leurs préoccupations et des contraintes éventuelles auxquelles ils sont confrontés, dans la perspective de favoriser les investissements et de promouvoir une agriculture durable dans la région.