Sarah Perles annonce son divorce sur Instagram (VIDEO)

L’actrice marocaine Sarah Perles a annoncé son divorce mercredi soir, à travers une vidéo publiée sur son compte officiel Instagram.

Fidèle à son style spontané, la comédienne a choisi l’humour pour partager cette nouvelle avec ses abonnés. Dans cette vidéo teintée de légèreté, elle annonce sa séparation avec son époux, dont elle avait toujours préservé l’identité depuis leur mariage.

Pour rappel, Sarah Perles avait annoncé son mariage il y a un an, également à travers une vidéo pleine d’humour dans laquelle elle avait partagé sa joie avec sa communauté sur les réseaux sociaux.

Sur le plan professionnel, l’actrice s’apprête à retrouver le public dans la deuxième saison de la série « Khô Khwatato », dont la diffusion est prévue pendant le prochain mois de Ramadan sur la deuxième chaîne nationale, 2M. Elle rejoint ainsi le casting de cette nouvelle saison, attendue lors du rendez-vous télévisuel phare du Ramadan.

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