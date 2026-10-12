Carburants: les Marocains appelés à ne pas utiliser leurs voitures dimanche prochain

Face à la flambée des prix des carburants et à ses répercussions sur le pouvoir d’achat, la Commission de l’initiative citoyenne pour le plafonnement des prix des carburants appelle les Marocains à participer à une action de protestation pacifique, dimanche 18 octobre 2026, de 13h à 14h.

Cette initiative consiste à s’abstenir volontairement d’utiliser les voitures, les motos et les autres moyens de transport privés pendant une heure. À travers cette mobilisation, ses initiateurs entendent attirer l’attention sur le poids croissant des dépenses de carburant dans le budget des ménages marocains.

Dans son appel, la commission souligne que la hausse des prix des carburants entraîne des répercussions directes et indirectes sur le pouvoir d’achat, les coûts de transport ainsi que les prix de nombreux biens et services essentiels. Une situation qui alourdit davantage les charges supportées par les familles.

Faire pression pour des mesures concrètes

À travers cette action symbolique, les initiateurs souhaitent replacer la question du pouvoir d’achat au centre du débat public et inciter les autorités gouvernementales ainsi que les responsables du secteur à prendre des mesures concrètes pour remédier à la hausse des prix des carburants et en limiter les conséquences économiques et sociales.

La commission entend ainsi faire de cette abstention volontaire un moyen de sensibilisation et de mobilisation citoyenne autour d’une revendication centrale : le plafonnement des prix des carburants.

Les organisateurs précisent toutefois que cette initiative n’a pas pour objectif de perturber les activités des citoyens ni d’entraver le fonctionnement des services publics. Ils la présentent comme une forme de protestation pacifique destinée à porter les revendications populaires auprès des décideurs.

Le rendez-vous est donc fixé au dimanche 18 octobre, de 13h à 14h, pour une heure de mobilisation symbolique autour de la question des prix des carburants et de la préservation du pouvoir d’achat des Marocains.