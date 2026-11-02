Festival du film de Marrakech: voici le programme de la 23e édition

À l’occasion de sa 23e édition qui se déroulera du 20 au 28 novembre 2026, le Festival International du Film de Marrakech célèbrera les cinémas du monde à travers une sélection de 76 films en provenance de 39 pays, répartis en plusieurs sections : la Compétition officielle, les séances de Gala, la section Horizons, le 11e Continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune public & familles et les films projetés dans le cadre des hommages.

Parmi cette sélection, 10 films seront dévoilés en première mondiale, 12 ont été accompagnés par les Ateliers de l’Atlas, le programme industrie et développement de talents du Festival, et 11 représenteront leur pays dans la course aux Oscars.

La Compétition officielle met à l’honneur les nouvelles voix du cinéma mondial à travers 14 premiers et seconds longs métrages en lice pour l’Étoile d’or, sous la présidence de la comédienne Marion Cotillard.

Parmi les films en compétition, plusieurs œuvres témoignent de la diversité des regards portés par une nouvelle génération de cinéastes sur les réalités du monde contemporain. Avec Ben’imana, Marie-Clémentine Dusabejambo signe un film puissant sur les enjeux de réparation après le génocide des Tutsi au Rwanda. Dans Chroniques des années de siège, Abdallah Al-Khatib restitue avec force le quotidien des populations prises dans la guerre.

La Maison du vent, d’Auguste Bernard Kouemo Yanghu, dresse le portrait tendre d’une mère camerounaise soucieuse de préserver les liens avec ses enfants partis en Europe. Congo Boy, de Rafiki Fariala, suit les rêves musicaux d’un jeune réfugié en République centrafricaine, tandis que Furies, de Rami Kodeih, offre une plongée dans la crise économique libanaise à travers un braquage de banque haletant.

Des réalisatrices venues du Mexique, de Corée du Sud et d’Haïti explorent les bouleversements intimes de personnages féminins : Chicas tristes, de Fernanda Tovar, qui met à l’épreuve l’amitié de deux nageuses confrontées à une agression sexuelle ; The World Before, de Yoon Dan-bi, délicat conte estival sur les premiers émois amoureux ; et Marie Madeleine, de Gessica Généus, rencontre entre une prostituée et un évangéliste, dans une œuvre poétique qui célèbre la liberté.

D’autres récits explorent les métamorphoses de l’adolescence : Eklipse, de Manuel Wetscher, sur les ravages des préjugés dans une communauté rurale autrichienne ; Our Share of Sand, de Shalini Adnani, où une jeune fille découvre les injustices derrière la prospérité familiale en Inde ; et A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, de Jacqueline Lentzou, récit initiatique qui repousse les frontières du réalisme.

Enfin, 3 films de la compétition seront dévoilés en première mondiale. Alkebulan, du réalisateur marocain Yassine Marco Marroccu, est un film d’aventure ambitieux se déroulant entre le Sahara des années 1960 et l’Italie des années 1930. Le cinéaste irano-norvégien Farzad Samsami dévoilera Waves of Silence, un drame moral sur les naufrages de migrants, tourné au Maroc avec Amine Ennaji. Enfin, Rani et Salem Massalha présenteront Les Chiffonniers du Caire, un thriller intimiste au cœur de la communauté copte égyptienne.

Cette 23ᵉ édition s’ouvrira avec Mona, la comédie de Jesse Eisenberg, portée par Julianne Moore, irrésistible en femme au foyer effacée qui se découvre une passion dévorante pour le théâtre amateur.

Les Séances de Gala réuniront une sélection de films internationaux parmi les plus attendus de l’année, dont 2 premières mondiales. Parmi elles, Leila et la nuit, de Fellipe Barbosa, s’inspire de la vie de la photographe marocaine Leila Alaoui avec notamment Roschdy Zem et Marina Foïs à l’affiche.

Autre première mondiale, His Weakest Creatures, d’Omar Hilal, réunit pour la première fois à l’écran les stars égyptiennes Ahmed Helmy et Hend Sabry dans un film d’aventure à la croisée de la comédie noire et du thriller. John Turturro viendra présenter The Only Living Pickpocket in New York de Noah Segan, dans lequel il livre une performance au sommet de son art en voleur vieillissant dépassé par le monde moderne.

Laïla Marrakchi accompagnera quant à elle La más dulce, qui représentera le Maroc aux Oscars : un récit de survie féministe au cœur du quotidien des travailleuses saisonnières en Espagne. James Gray présentera Paper Tiger, un thriller magistral aux accents de mélodrame familial, tandis que Luca Guadagnino dévoilera Artificial, un film aussi drôle que troublant, qui retrace l’ascension de Sam Altman, fondateur d’OpenAI, incarné avec brio par Andrew Garfield.

La section Horizons réunit 21 films témoignant de la vitalité et de la diversité du cinéma mondial, parmi lesquels plusieurs œuvres couronnées des plus hautes distinctions aux festivals de Cannes et de Venise.

Elle réunit notamment les nouveaux films de cinéastes majeurs tels que Ryusuke Hamaguchi, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, Hirokazu Kore-eda et Nanni Moretti.

La sélection célèbre aussi la vitalité des cinémas arabes avec Safe Exit, thriller psychologique égyptien de Mohammed Hammad, The Station, dystopie féministe de Sara Ishaq située au Yémen et Citizen Osama d’Ahmed Hassouna, documentaire bouleversant sur Gaza. Tourné au Maroc, Les Roses de Marrakech, de Ginevra Elkann, réunit Fanny Ardant et Nisrin Erradi autour d’une histoire de solidarité féminine. La sélection Horizons offre aussi une plongée à travers les genres cinématographiques : du thriller politique Glaxo à la fable écologique The Burning Giants, en passant par le conte politique A Bit of Light et l’adaptation du manga Look Back par Hirokazu Kore-eda. Les cinématographies africaines sont présentes à travers Dao d’Alain Gomis, Clarissa d’Arie Esiri et Chuko Esiri ainsi que The Smell of Apples de John Trengove. De nombreux artistes accompagneront leurs films à Marrakech, dont le cinéaste Andrew Haigh pour A Long Winter, Gustave Kervern et Suzanne Lindon pour Voilà, c’est fini mais aussi la comédienne Jasmine Trinca pour Les Cœurs affamés, la comédie romantique de Nanni Moretti.

La programmation du 11e Continent réunit 13 films qui explorent un cinéma libre et novateur, avec des fictions de Danielle Arbid, Sompot Chidgasornpongse et Radu Jude, ainsi que des documentaires dont Edward Said: Between Worlds et Bedeau, Camp de passage, présenté en première mondiale. La section met également à l’honneur la diversité des écritures cinématographiques, à travers des œuvres contemporaines (Al Baraneya, Une disparition, Variations on a Theme) et des films classiques restaurés, tels que Nahla de Farouk Beloufa et Tilaï d’Idrissa Ouedraogo.

Le Panorama du cinéma marocain rassemble 6 fictions et documentaires, dont Bardi de Tala Hadid, film d’ouverture de la section, et 3 premières mondiales, parmi lesquelles Cagoules de Mohamed Mouftakir. Au total, 11 films marocains figurent dans les différentes sections du Festival, auxquels s’ajoutent 3 films tournés au Maroc.

La section Jeune public & familles propose 11 séances pour les enfants, les adolescents et leurs familles. Jamel Debbouze présentera le film d’animation La Fille dans les nuages de Philippe Riche, tandis que Mohcine Besri dévoilera en première mondiale Toutes sauf ma mère, avec notamment Omar Lotfi et Abdellah Didane.

Enfin, des films des personnalités auxquelles le Festival rend hommage compléteront cette programmation de 76 films, présentés du 20 au 28 novembre au Palais des Congrès, au cinéma Le Colisée et au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech.

COMPÉTITION OFFICIELLE

ALKEBULAN

de Yassine Marco Marroccu

Maroc, Hongrie, Qatar

avec Mohamed Zouaoui, Sonia Okacha, Mourad Hmimou, Aliou Ba, Boubacar Niang, Michele Venitucci

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

Première mondiale

BEN’IMANA

de Marie-Clémentine Dusabejambo

Rwanda, Gabon, France, Norvège

avec Clémentine U. Nyirinkindi, Kesia Kelly Nishimwe, Arivere Kagoyire, Isabelle Kabano, Antoinette Uwamahoro, Léocadie Uwabeza

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

CHICAS TRISTES (SAD GIRLZ)

de Fernanda Tovar

Mexique, Espagne, France

avec Rocio Guzmán, Darana Álvarez, Tatsumi Milori, Tomás García Agraz, Mónica del Carmen

LES CHIFFONNIERS DU CAIRE (CAIRO SHADOWS / FI ZELAL AL QAHERA)

de Rani Massalha & Salem Massalha

France, Belgique, Tunisie, Égypte

avec Hassan Malek, Tara Emad, Kamel El Basha, Hamza El Eily, Gehad Hossam El Din, Karim Adriano

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

Première mondiale

CHRONIQUES DES ANNÉES DE SIÈGE (CHRONICLES FROM THE SIEGE)

de Abdallah Al-Khatib

Algérie, France, Palestine

avec Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Ahmad Kontar, Samer Bisharat, Idir Benaibouche, Maria Zreik

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas



CONGO BOY

de Rafiki Fariala

République centrafricaine, France, République démocratique du Congo, Italie

avec Bradley Fiomona Dembeasset, Christy Djomanda Louba, Pétruche Mbomba, Rosiana Kotozia, Gloria Ambacko, Dieufera Sana

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

A DAY IN THE LIFE OF JO: CHAPTER PHAEDRA (MIA MERA STI ZOI TIS TZO: KEFALAIO FAIDRA)

de Jacqueline Lentzou

Grèce, Allemagne, France

avec Evita Andriopoulou, Eleni Vergeti, Anastasia Gouliamou, Ektoras Lygizos

EKLIPSE

de Manuel Wetscher

Autriche, Italie

avec Moritz Hohlrieder, Finley Brown, Hannes Perkmann, Lenz Moretti, Lisa Schützenberger, Barbara Romaner

FURIES

de Rami Kodeih

Liban, Brésil

avec Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil, Issam Bou Khaled

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

LA MAISON DU VENT (HOUSE OF THE WIND)

de Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Cameroun, France, Belgique, Bénin, Arabie saoudite, Qatar

avec Josette Kwanya, Edwige Tatiana Moudjeu Pouadeu, Adrien Jolivet, Babetida Sadjo, Tatiana Rojo

MARIE MADELEINE

de Gessica Généus

France, Haïti, Belgique, Luxembourg, Canada

avec Gessica Généus, Béonard Monteau, Édouard Baptiste, Mélissa Mildort

OUR SHARE OF SAND

de Shalini Adnani

Royaume-Uni, Inde, Grèce

avec Maya Mehta, Ellora Torchia, Mohammad Zeeshan Ayyub

WAVES OF SILENCE

de Farzad Samsami

Norvège, Maroc, Suède

avec Amine Ennaji, Nisrin Erradi, Younes Bouab, Lillia Guennouni, Abdelkader Aizzoune

Première mondiale

THE WORLD BEFORE (CHEOT SEGYE)

de Yoon Dan-bi

Corée du Sud, Japon, France

avec Sim Su-bin, Kim Eo-ji

GALA

Film d’ouverture

MONA

de Jesse Eisenberg

États-Unis

avec Julianne Moore, Paul Giamatti, Halle Bailey, Colton Ryan, Jesse Eisenberg, Bonnie Milligan

ARTIFICIAL

de Luca Guadagnino

États-Unis, Royaume-Uni, Italie

avec Andrew Garfield, Yura Borisov, Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman

HIS WEAKEST CREATURES

de Omar Hilal

Royaume-Uni, Égypte, Arabie saoudite

avec Ahmed Helmy, Hend Sabry, Mahmoud Hafez, Karim Kassem, Mohamed Radwan, Laila Ezz El Arab

Première mondiale

LA MÁS DULCE (STRAWBERRIES)

de Laïla Marrakchi

France, Maroc, Espagne, Belgique

avec Nisrin Erradi, Hajar Graigaa, Hind Braik, Fatima Attif, Itsaso Arana

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

LEILA ET LA NUIT

de Fellipe Barbosa

France, Maroc, Brésil

avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Sayyid El Alami, Oulaya Amamra, Françoise Lebrun, Nina Zem

Première mondiale

THE ONLY LIVING PICKPOCKET IN NEW YORK

de Noah Segan

États-Unis

avec John Turturro, Giancarlo Esposito, Will Price, Tatiana Maslany, Victoria Moroles, Steve Buscemi

PAPER TIGER

de James Gray

États-Unis, Brésil, Italie

avec Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller, Gavin Goudey, Roman Engel, Cindy Katz

HORIZONS

A BIT OF LIGHT (KAMI NOUR)

de Ali Asgari

Iran, Suisse, Italie, Canada, Turquie

avec Misagh Zareh, Sadaf Asgari, Forouzan Jamshidnejad, Ramtin Daghigh, Mina Rahimzadeh

THE BURNING GIANTS (YAK MAI)

de Phuttiphong Aroonpheng

Thaïlande, Singapour, France, Pays-Bas

avec Awat Ratanapintha, Pakapol Srirongmuang, Waywiree Ittianunkul, Thanatwut Rodpai, Phunthida Phairuangkij, Teerawat Mulvilai

CITIZEN OSAMA (AL MOWATEN OSAMA)

de Ahmed Hassouna

Palestine, France – Documentaire

avec Osama Al-Ashi

CLARISSA

de Arie Esiri & Chuko Esiri

Nigeria, États-Unis

avec Sophie Okonedo, David Oyelowo, Ayo Edebiri, Toheeb Jimoh, India Amarteifio

LES CŒURS AFFAMÉS (IT WILL HAPPEN TONIGHT / SUCCEDERÀ QUESTA NOTTE)

de Nanni Moretti

Italie, France, Espagne

avec Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman, Elena Lietti

DAO

de Alain Gomis

France, Sénégal, Guinée-Bissau

avec Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi, Mike Etienne, Nicolas Gomis, Fara Baco Gomis

THE DIFFICULT BRIDE

de Rubaiyat Hossain

France, Bangladesh, Portugal, Norvège, Allemagne

avec Zaineen Chowdhury Karim, Saberi Alam Motaher, Azmeri Haque, Reekita Nondine Shimu, Sunerah Binte Kamal, Shatabdi Wadud

EVERYTIME

de Sandra Wollner

Allemagne, Autriche

avec Birgit Minichmayr, Lotte Shirin Keiling, Tristán López, Carla Hüttermann, Naomi Elia Richard

FATHERLAND

de Pawel Pawlikowski

Pologne, Allemagne, Italie, France

avec Sandra Hüller, Hanns Zischler, August Diehl, Devid Striesow, Anna Madeley, David Menkin

FJORD

de Cristian Mungiu

Roumanie, France, Norvège, Danemark, Finlande, Suède

avec Renate Reinsve, Sebastian Stan, Lisa Loven Kongsli, Thorbjørn Harr, Ingvild Lien

GLAXO

de Benjamín Naishtat

Argentine, Brésil

avec Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Joaquin Bonadeo, Manu Fanego, Esteban Lamothe

KETTICÈ

de Giovanni Tortorici

Italie

avec Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa, Monica Bellucci

A LONG WINTER

de Andrew Haigh

Royaume-Uni, Canada

avec Fred Hechinger, Ebon Moss-Bachrach, Caitríona Balfe, Kit Connor, D’Pharaoh Woon-A-Tai

LOOK BACK

de Hirokazu Kore-eda

Japon

avec Ryo Ikeda, Miyu Sasaki, Maho Yamada, Natsuki Deguchi

LES ROSES DE MARRAKECH (THE ROSES OF MARRAKECH / LE ROSE DI MARRAKECH)

de Ginevra Elkann

Italie, Maroc, France

avec Nisrin Erradi, Fanny Ardant, Ahmed Hammoud

SAFE EXIT (KHOROUG AMEN)

de Mohammed Hammad

Égypte, Libye, Qatar, Tunisie, Allemagne

avec Marwan Walid, Noha Ahmad, Hazem Essam, Magda Mounir

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

THE SMELL OF APPLES (DIE REUK VAN APPELS)

de John Trengove

Afrique du Sud, Pays-Bas, Chili

avec Dawian van der Westhuizen, Hilton Pelser, Maude Sandham, Celeste Matthews Wannenburgh, Alejandro Goic

SOUDAIN (ALL OF A SUDDEN)

de Ryusuke Hamaguchi

France, Japon, Allemagne, Belgique

avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kyozo Nagatsuka, Kodai Kurosaki, Jean-Charles Clichet

THE STATION (AL MAHATTAH)

de Sara Ishaq

Yémen, Jordanie, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Qatar

avec Manal Al-Mulaiki, Abeer Mohammed, Rashad Khaled, Saleh Al-marshahi, Fariha Hassan, Amal Esmail

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

VOILÀ, C’EST FINI (THAT’S ALL FOLKS)

de Gustave Kervern

France

avec Suzanne Lindon, Loïc Mandere, Léa Drucker, Mathieu Amalric

WOMAN UNKNOWN (KVINDE UKENDT)

de May el-Toukhy

Danemark, Lettonie, Suède

avec Mathilde Arcel, Carsten Bjørnlund, Marina Bouras, Thorbjørn Hedegaard

LE 11e CONTINENT

9 TEMPLES VERS LE CIEL (9 TEMPLES TO HEAVEN)

de Sompot Chidgasornpongse

Thaïlande, Singapour, France, Norvège, Chine, Hong Kong, Indonésie, Qatar

avec Amara Ramnarong, Surachai Ningsanond, Jirawut Chiwaruck, Yaneenan Jiraphatjittrin, Klaichan Phunman, Sompop Songkampol

AL BARANEYA

de Ashgan El-Hamus

Pays-Bas, Égypte, Belgique, Arabie saoudite

avec Reem Amer, Fatma Ibrahim El-Hamus, Nadia Ahmed El-Hadary, Asmaa Ahmed El-Hadary, Farida Alsayed El-Hamus, Fatma Farahat El-Hadary

BEDEAU, CAMP DE PASSAGE (BEDEAU, TRANSIT CAMP)

de Yohana Benattar

France – Documentaire

avec Yohana Benattar, Jean-Michel Benattar, Anès Houari, Roger Amouyal, Sarah Benichou, Ariella Aïsha Azoulay

Première mondiale

EDWARD SAID: BETWEEN WORLDS

de Maiken Baird

États-Unis – Documentaire

avec Edward Saïd

I DESERVE A LOVER WHOSE EVERY RISE SETS FIERY DOOMS RAGING ACROSS THE SKIES (MARA ASHAEGH CHENAN BAYAD KE HAR BARI KE BARKHIZAD GHIAMAT-HAAYE POR ATASH ZE HAR SU-I BARANGIZAD)

de Mani Haghighi

Iran – Documentaire

LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE (THE DIARY OF A CHAMBERMAID)

de Radu Jude

France, Roumanie

avec Ana Dumitrașcu, Mélanie Thierry, Vincent Macaigne, Marie Rivière

NAHLA

de Farouk Beloufa

Algérie – 1979

avec Yasmine Khlat, Roger Assaf, Youcef Saïah, Lina Tebbara

ONCE UPON A TIME IN HARLEM

de William Greaves & David Greaves

États-Unis – Documentaire

avec Regina Andrews, Eubie Blake, Romare Bearden, Arna Bontemps, Ernest Crichlow, John Henrik Clarke

SEULS LES REBELLES (ONLY REBELS WIN)

de Danielle Arbid

France, Liban, Qatar

avec Hiam Abbass, Amine Benrachid, Shaden Fakih, Alexandre Paulikevitch, Charbel Kamel

TILAÏ

de Idrissa Ouedraogo

Burkina Faso, Suisse, France – 1990 – version restaurée

avec Rasmane Ouedraogo, Ina Cissé

TROP C’EST TROP (ENOUGH IS ENOUGH)

de Elisé Sawasawa

France, République démocratique du Congo – Documentaire

avec Eliane Feza, Moses Sawasawa, Francis Zihindula Milindwa

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

VARIATIONS ON A THEME (VARIASIES OP ‘N TEMA)

de Jason Jacobs & Devon Delmar

Afrique du Sud, Pays-Bas, Qatar

avec Hettie Farmer, Gladwin van Niekerk, Helen Farmer

UNE DISPARITION (YESTERDAY THE EYE DIDN’T SLEEP)

de Rakan Mayasi

Belgique, Liban, Palestine, Qatar, Arabie saoudite

avec Rim Al Mawla, Jawaher Al Mawla, Yasser Al Mawla

PANORAMA DU CINÉMA MAROCAIN

BANOU

de Mouhssine El Badaoui

Belgique, Maroc – Documentaire

avec Hanane Talid, Nisrine Talid, Hassan Talid, Ikram Talid, Ilham Talid, Nadir Talid

Première mondiale

BARDI

de Tala Hadid

Maroc, France, États-Unis, Qatar – Documentaire

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

CAGOULES (HOODS)

de Mohamed Mouftakir

Maroc

avec Majdouline Idrissi, Fehd Benchemsi, Yassine Ghali, Aziz Dadas, Raouya, Lahcen Razzougui

Première mondiale

HALIMA

de Yassine El Idrissi

Maroc

avec Khadija Amari, Driss Assamadi, Achraf Tahiri, Omar Beloud, Rabii El Fakih, Benasser Amtaghri

L’HOMME DES SIGNES (MAN OF SIGNS)

de Zhor Fassi-Fihri

Maroc, France

avec Vincent Elbaz, Abderahmane Oukour, Victoria Abril, François Berléand, Ayoub Abounnasr, Hiba Bennani Première mondiale

JUSQU’À L’AUBE (UNTIL DAWN / HATTA AL FAJR)

de Mohamed Zineddaine

Maroc, Italie

avec Rida El Hadi, Hafça El Khal, Pietro Ragusa, Asmae El Hadrami, Aya Jabrane, Moustafa Rachidi

Soutenu par les Ateliers de l’Atlas

JEUNE PUBLIC ET FAMILLES

LA FILLE DANS LES NUAGES (GIRL IN THE CLOUDS)

de Philippe Riche

France, Belgique

avec Louane, Jamel Debbouze, Grégoire Ludig

LÉO, LE CHANT DES OCÉANS (THE LAST WHALE SINGER)

de Reza Memari

Allemagne

avec Vincent Tong, Jenna Wheeler-Hugues, Priyanka, Jessica Kardos

LOOK BACK

de Hirokazu Kore-eda

Japon

avec Ryo Ikeda, Miyu Sasaki, Maho Yamada, Natsuki Deguchi

MUYI, LA LÉGENDE DU VILLAGE DES FEMMES (MUYI)

de Julien Chheng

France

avec Lucie Zhang, Guillaume Bouchede, Colette Venhard, Yumi Fujimori, Anatole Yun

TOM LE CHAT : À LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU (TUMMY TOM AND THE LOST TEDDY BEAR / DIKKIE DIK EN DE VERDWENEN KNUFFEL)

de Joost van den Bosch & Erik Verkerk

Pays-Bas, Belgique

avec (voix françaises) Martin Spinhayer

TOUTES SAUF MA MÈRE (ALL BUT MY MOTHER / KOULCHI ILLA MI)

de Mohcine Besri

Maroc

avec Hasna Tamtaoui, Omar Lotfi, Abdellah Didane, Karima Gouit, Farah El Fassi, Rachid Rafik

Première mondiale