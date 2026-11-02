Festival du film de Marrakech: voici le programme de la 23e édition
À l’occasion de sa 23e édition qui se déroulera du 20 au 28 novembre 2026, le Festival International du Film de Marrakech célèbrera les cinémas du monde à travers une sélection de 76 films en provenance de 39 pays, répartis en plusieurs sections : la Compétition officielle, les séances de Gala, la section Horizons, le 11e Continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune public & familles et les films projetés dans le cadre des hommages.
Parmi cette sélection, 10 films seront dévoilés en première mondiale, 12 ont été accompagnés par les Ateliers de l’Atlas, le programme industrie et développement de talents du Festival, et 11 représenteront leur pays dans la course aux Oscars.
La Compétition officielle met à l’honneur les nouvelles voix du cinéma mondial à travers 14 premiers et seconds longs métrages en lice pour l’Étoile d’or, sous la présidence de la comédienne Marion Cotillard.
Parmi les films en compétition, plusieurs œuvres témoignent de la diversité des regards portés par une nouvelle génération de cinéastes sur les réalités du monde contemporain. Avec Ben’imana, Marie-Clémentine Dusabejambo signe un film puissant sur les enjeux de réparation après le génocide des Tutsi au Rwanda. Dans Chroniques des années de siège, Abdallah Al-Khatib restitue avec force le quotidien des populations prises dans la guerre.
La Maison du vent, d’Auguste Bernard Kouemo Yanghu, dresse le portrait tendre d’une mère camerounaise soucieuse de préserver les liens avec ses enfants partis en Europe. Congo Boy, de Rafiki Fariala, suit les rêves musicaux d’un jeune réfugié en République centrafricaine, tandis que Furies, de Rami Kodeih, offre une plongée dans la crise économique libanaise à travers un braquage de banque haletant.
Des réalisatrices venues du Mexique, de Corée du Sud et d’Haïti explorent les bouleversements intimes de personnages féminins : Chicas tristes, de Fernanda Tovar, qui met à l’épreuve l’amitié de deux nageuses confrontées à une agression sexuelle ; The World Before, de Yoon Dan-bi, délicat conte estival sur les premiers émois amoureux ; et Marie Madeleine, de Gessica Généus, rencontre entre une prostituée et un évangéliste, dans une œuvre poétique qui célèbre la liberté.
D’autres récits explorent les métamorphoses de l’adolescence : Eklipse, de Manuel Wetscher, sur les ravages des préjugés dans une communauté rurale autrichienne ; Our Share of Sand, de Shalini Adnani, où une jeune fille découvre les injustices derrière la prospérité familiale en Inde ; et A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, de Jacqueline Lentzou, récit initiatique qui repousse les frontières du réalisme.
Enfin, 3 films de la compétition seront dévoilés en première mondiale. Alkebulan, du réalisateur marocain Yassine Marco Marroccu, est un film d’aventure ambitieux se déroulant entre le Sahara des années 1960 et l’Italie des années 1930. Le cinéaste irano-norvégien Farzad Samsami dévoilera Waves of Silence, un drame moral sur les naufrages de migrants, tourné au Maroc avec Amine Ennaji. Enfin, Rani et Salem Massalha présenteront Les Chiffonniers du Caire, un thriller intimiste au cœur de la communauté copte égyptienne.
Cette 23ᵉ édition s’ouvrira avec Mona, la comédie de Jesse Eisenberg, portée par Julianne Moore, irrésistible en femme au foyer effacée qui se découvre une passion dévorante pour le théâtre amateur.
Les Séances de Gala réuniront une sélection de films internationaux parmi les plus attendus de l’année, dont 2 premières mondiales. Parmi elles, Leila et la nuit, de Fellipe Barbosa, s’inspire de la vie de la photographe marocaine Leila Alaoui avec notamment Roschdy Zem et Marina Foïs à l’affiche.
Autre première mondiale, His Weakest Creatures, d’Omar Hilal, réunit pour la première fois à l’écran les stars égyptiennes Ahmed Helmy et Hend Sabry dans un film d’aventure à la croisée de la comédie noire et du thriller. John Turturro viendra présenter The Only Living Pickpocket in New York de Noah Segan, dans lequel il livre une performance au sommet de son art en voleur vieillissant dépassé par le monde moderne.
Laïla Marrakchi accompagnera quant à elle La más dulce, qui représentera le Maroc aux Oscars : un récit de survie féministe au cœur du quotidien des travailleuses saisonnières en Espagne. James Gray présentera Paper Tiger, un thriller magistral aux accents de mélodrame familial, tandis que Luca Guadagnino dévoilera Artificial, un film aussi drôle que troublant, qui retrace l’ascension de Sam Altman, fondateur d’OpenAI, incarné avec brio par Andrew Garfield.
La section Horizons réunit 21 films témoignant de la vitalité et de la diversité du cinéma mondial, parmi lesquels plusieurs œuvres couronnées des plus hautes distinctions aux festivals de Cannes et de Venise.
Elle réunit notamment les nouveaux films de cinéastes majeurs tels que Ryusuke Hamaguchi, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, Hirokazu Kore-eda et Nanni Moretti.
La sélection célèbre aussi la vitalité des cinémas arabes avec Safe Exit, thriller psychologique égyptien de Mohammed Hammad, The Station, dystopie féministe de Sara Ishaq située au Yémen et Citizen Osama d’Ahmed Hassouna, documentaire bouleversant sur Gaza. Tourné au Maroc, Les Roses de Marrakech, de Ginevra Elkann, réunit Fanny Ardant et Nisrin Erradi autour d’une histoire de solidarité féminine. La sélection Horizons offre aussi une plongée à travers les genres cinématographiques : du thriller politique Glaxo à la fable écologique The Burning Giants, en passant par le conte politique A Bit of Light et l’adaptation du manga Look Back par Hirokazu Kore-eda. Les cinématographies africaines sont présentes à travers Dao d’Alain Gomis, Clarissa d’Arie Esiri et Chuko Esiri ainsi que The Smell of Apples de John Trengove. De nombreux artistes accompagneront leurs films à Marrakech, dont le cinéaste Andrew Haigh pour A Long Winter, Gustave Kervern et Suzanne Lindon pour Voilà, c’est fini mais aussi la comédienne Jasmine Trinca pour Les Cœurs affamés, la comédie romantique de Nanni Moretti.
La programmation du 11e Continent réunit 13 films qui explorent un cinéma libre et novateur, avec des fictions de Danielle Arbid, Sompot Chidgasornpongse et Radu Jude, ainsi que des documentaires dont Edward Said: Between Worlds et Bedeau, Camp de passage, présenté en première mondiale. La section met également à l’honneur la diversité des écritures cinématographiques, à travers des œuvres contemporaines (Al Baraneya, Une disparition, Variations on a Theme) et des films classiques restaurés, tels que Nahla de Farouk Beloufa et Tilaï d’Idrissa Ouedraogo.
Le Panorama du cinéma marocain rassemble 6 fictions et documentaires, dont Bardi de Tala Hadid, film d’ouverture de la section, et 3 premières mondiales, parmi lesquelles Cagoules de Mohamed Mouftakir. Au total, 11 films marocains figurent dans les différentes sections du Festival, auxquels s’ajoutent 3 films tournés au Maroc.
La section Jeune public & familles propose 11 séances pour les enfants, les adolescents et leurs familles. Jamel Debbouze présentera le film d’animation La Fille dans les nuages de Philippe Riche, tandis que Mohcine Besri dévoilera en première mondiale Toutes sauf ma mère, avec notamment Omar Lotfi et Abdellah Didane.
Enfin, des films des personnalités auxquelles le Festival rend hommage compléteront cette programmation de 76 films, présentés du 20 au 28 novembre au Palais des Congrès, au cinéma Le Colisée et au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech.
COMPÉTITION OFFICIELLE
ALKEBULAN
de Yassine Marco Marroccu
Maroc, Hongrie, Qatar
avec Mohamed Zouaoui, Sonia Okacha, Mourad Hmimou, Aliou Ba, Boubacar Niang, Michele Venitucci
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
Première mondiale
BEN’IMANA
de Marie-Clémentine Dusabejambo
Rwanda, Gabon, France, Norvège
avec Clémentine U. Nyirinkindi, Kesia Kelly Nishimwe, Arivere Kagoyire, Isabelle Kabano, Antoinette Uwamahoro, Léocadie Uwabeza
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
CHICAS TRISTES (SAD GIRLZ)
de Fernanda Tovar
Mexique, Espagne, France
avec Rocio Guzmán, Darana Álvarez, Tatsumi Milori, Tomás García Agraz, Mónica del Carmen
LES CHIFFONNIERS DU CAIRE (CAIRO SHADOWS / FI ZELAL AL QAHERA)
de Rani Massalha & Salem Massalha
France, Belgique, Tunisie, Égypte
avec Hassan Malek, Tara Emad, Kamel El Basha, Hamza El Eily, Gehad Hossam El Din, Karim Adriano
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
Première mondiale
CHRONIQUES DES ANNÉES DE SIÈGE (CHRONICLES FROM THE SIEGE)
de Abdallah Al-Khatib
Algérie, France, Palestine
avec Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Ahmad Kontar, Samer Bisharat, Idir Benaibouche, Maria Zreik
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
CONGO BOY
de Rafiki Fariala
République centrafricaine, France, République démocratique du Congo, Italie
avec Bradley Fiomona Dembeasset, Christy Djomanda Louba, Pétruche Mbomba, Rosiana Kotozia, Gloria Ambacko, Dieufera Sana
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
A DAY IN THE LIFE OF JO: CHAPTER PHAEDRA (MIA MERA STI ZOI TIS TZO: KEFALAIO FAIDRA)
de Jacqueline Lentzou
Grèce, Allemagne, France
avec Evita Andriopoulou, Eleni Vergeti, Anastasia Gouliamou, Ektoras Lygizos
EKLIPSE
de Manuel Wetscher
Autriche, Italie
avec Moritz Hohlrieder, Finley Brown, Hannes Perkmann, Lenz Moretti, Lisa Schützenberger, Barbara Romaner
FURIES
de Rami Kodeih
Liban, Brésil
avec Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil, Issam Bou Khaled
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
LA MAISON DU VENT (HOUSE OF THE WIND)
de Auguste Bernard Kouemo Yanghu
Cameroun, France, Belgique, Bénin, Arabie saoudite, Qatar
avec Josette Kwanya, Edwige Tatiana Moudjeu Pouadeu, Adrien Jolivet, Babetida Sadjo, Tatiana Rojo
MARIE MADELEINE
de Gessica Généus
France, Haïti, Belgique, Luxembourg, Canada
avec Gessica Généus, Béonard Monteau, Édouard Baptiste, Mélissa Mildort
OUR SHARE OF SAND
de Shalini Adnani
Royaume-Uni, Inde, Grèce
avec Maya Mehta, Ellora Torchia, Mohammad Zeeshan Ayyub
WAVES OF SILENCE
de Farzad Samsami
Norvège, Maroc, Suède
avec Amine Ennaji, Nisrin Erradi, Younes Bouab, Lillia Guennouni, Abdelkader Aizzoune
Première mondiale
THE WORLD BEFORE (CHEOT SEGYE)
de Yoon Dan-bi
Corée du Sud, Japon, France
avec Sim Su-bin, Kim Eo-ji
GALA
Film d’ouverture
MONA
de Jesse Eisenberg
États-Unis
avec Julianne Moore, Paul Giamatti, Halle Bailey, Colton Ryan, Jesse Eisenberg, Bonnie Milligan
ARTIFICIAL
de Luca Guadagnino
États-Unis, Royaume-Uni, Italie
avec Andrew Garfield, Yura Borisov, Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman
HIS WEAKEST CREATURES
de Omar Hilal
Royaume-Uni, Égypte, Arabie saoudite
avec Ahmed Helmy, Hend Sabry, Mahmoud Hafez, Karim Kassem, Mohamed Radwan, Laila Ezz El Arab
Première mondiale
LA MÁS DULCE (STRAWBERRIES)
de Laïla Marrakchi
France, Maroc, Espagne, Belgique
avec Nisrin Erradi, Hajar Graigaa, Hind Braik, Fatima Attif, Itsaso Arana
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
LEILA ET LA NUIT
de Fellipe Barbosa
France, Maroc, Brésil
avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Sayyid El Alami, Oulaya Amamra, Françoise Lebrun, Nina Zem
Première mondiale
THE ONLY LIVING PICKPOCKET IN NEW YORK
de Noah Segan
États-Unis
avec John Turturro, Giancarlo Esposito, Will Price, Tatiana Maslany, Victoria Moroles, Steve Buscemi
PAPER TIGER
de James Gray
États-Unis, Brésil, Italie
avec Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller, Gavin Goudey, Roman Engel, Cindy Katz
HORIZONS
A BIT OF LIGHT (KAMI NOUR)
de Ali Asgari
Iran, Suisse, Italie, Canada, Turquie
avec Misagh Zareh, Sadaf Asgari, Forouzan Jamshidnejad, Ramtin Daghigh, Mina Rahimzadeh
THE BURNING GIANTS (YAK MAI)
de Phuttiphong Aroonpheng
Thaïlande, Singapour, France, Pays-Bas
avec Awat Ratanapintha, Pakapol Srirongmuang, Waywiree Ittianunkul, Thanatwut Rodpai, Phunthida Phairuangkij, Teerawat Mulvilai
CITIZEN OSAMA (AL MOWATEN OSAMA)
de Ahmed Hassouna
Palestine, France – Documentaire
avec Osama Al-Ashi
CLARISSA
de Arie Esiri & Chuko Esiri
Nigeria, États-Unis
avec Sophie Okonedo, David Oyelowo, Ayo Edebiri, Toheeb Jimoh, India Amarteifio
LES CŒURS AFFAMÉS (IT WILL HAPPEN TONIGHT / SUCCEDERÀ QUESTA NOTTE)
de Nanni Moretti
Italie, France, Espagne
avec Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman, Elena Lietti
DAO
de Alain Gomis
France, Sénégal, Guinée-Bissau
avec Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi, Mike Etienne, Nicolas Gomis, Fara Baco Gomis
THE DIFFICULT BRIDE
de Rubaiyat Hossain
France, Bangladesh, Portugal, Norvège, Allemagne
avec Zaineen Chowdhury Karim, Saberi Alam Motaher, Azmeri Haque, Reekita Nondine Shimu, Sunerah Binte Kamal, Shatabdi Wadud
EVERYTIME
de Sandra Wollner
Allemagne, Autriche
avec Birgit Minichmayr, Lotte Shirin Keiling, Tristán López, Carla Hüttermann, Naomi Elia Richard
FATHERLAND
de Pawel Pawlikowski
Pologne, Allemagne, Italie, France
avec Sandra Hüller, Hanns Zischler, August Diehl, Devid Striesow, Anna Madeley, David Menkin
FJORD
de Cristian Mungiu
Roumanie, France, Norvège, Danemark, Finlande, Suède
avec Renate Reinsve, Sebastian Stan, Lisa Loven Kongsli, Thorbjørn Harr, Ingvild Lien
GLAXO
de Benjamín Naishtat
Argentine, Brésil
avec Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Joaquin Bonadeo, Manu Fanego, Esteban Lamothe
KETTICÈ
de Giovanni Tortorici
Italie
avec Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa, Monica Bellucci
A LONG WINTER
de Andrew Haigh
Royaume-Uni, Canada
avec Fred Hechinger, Ebon Moss-Bachrach, Caitríona Balfe, Kit Connor, D’Pharaoh Woon-A-Tai
LOOK BACK
de Hirokazu Kore-eda
Japon
avec Ryo Ikeda, Miyu Sasaki, Maho Yamada, Natsuki Deguchi
LES ROSES DE MARRAKECH (THE ROSES OF MARRAKECH / LE ROSE DI MARRAKECH)
de Ginevra Elkann
Italie, Maroc, France
avec Nisrin Erradi, Fanny Ardant, Ahmed Hammoud
SAFE EXIT (KHOROUG AMEN)
de Mohammed Hammad
Égypte, Libye, Qatar, Tunisie, Allemagne
avec Marwan Walid, Noha Ahmad, Hazem Essam, Magda Mounir
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
THE SMELL OF APPLES (DIE REUK VAN APPELS)
de John Trengove
Afrique du Sud, Pays-Bas, Chili
avec Dawian van der Westhuizen, Hilton Pelser, Maude Sandham, Celeste Matthews Wannenburgh, Alejandro Goic
SOUDAIN (ALL OF A SUDDEN)
de Ryusuke Hamaguchi
France, Japon, Allemagne, Belgique
avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kyozo Nagatsuka, Kodai Kurosaki, Jean-Charles Clichet
THE STATION (AL MAHATTAH)
de Sara Ishaq
Yémen, Jordanie, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Qatar
avec Manal Al-Mulaiki, Abeer Mohammed, Rashad Khaled, Saleh Al-marshahi, Fariha Hassan, Amal Esmail
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
VOILÀ, C’EST FINI (THAT’S ALL FOLKS)
de Gustave Kervern
France
avec Suzanne Lindon, Loïc Mandere, Léa Drucker, Mathieu Amalric
WOMAN UNKNOWN (KVINDE UKENDT)
de May el-Toukhy
Danemark, Lettonie, Suède
avec Mathilde Arcel, Carsten Bjørnlund, Marina Bouras, Thorbjørn Hedegaard
LE 11e CONTINENT
9 TEMPLES VERS LE CIEL (9 TEMPLES TO HEAVEN)
de Sompot Chidgasornpongse
Thaïlande, Singapour, France, Norvège, Chine, Hong Kong, Indonésie, Qatar
avec Amara Ramnarong, Surachai Ningsanond, Jirawut Chiwaruck, Yaneenan Jiraphatjittrin, Klaichan Phunman, Sompop Songkampol
AL BARANEYA
de Ashgan El-Hamus
Pays-Bas, Égypte, Belgique, Arabie saoudite
avec Reem Amer, Fatma Ibrahim El-Hamus, Nadia Ahmed El-Hadary, Asmaa Ahmed El-Hadary, Farida Alsayed El-Hamus, Fatma Farahat El-Hadary
BEDEAU, CAMP DE PASSAGE (BEDEAU, TRANSIT CAMP)
de Yohana Benattar
France – Documentaire
avec Yohana Benattar, Jean-Michel Benattar, Anès Houari, Roger Amouyal, Sarah Benichou, Ariella Aïsha Azoulay
Première mondiale
EDWARD SAID: BETWEEN WORLDS
de Maiken Baird
États-Unis – Documentaire
avec Edward Saïd
I DESERVE A LOVER WHOSE EVERY RISE SETS FIERY DOOMS RAGING ACROSS THE SKIES (MARA ASHAEGH CHENAN BAYAD KE HAR BARI KE BARKHIZAD GHIAMAT-HAAYE POR ATASH ZE HAR SU-I BARANGIZAD)
de Mani Haghighi
Iran – Documentaire
LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE (THE DIARY OF A CHAMBERMAID)
de Radu Jude
France, Roumanie
avec Ana Dumitrașcu, Mélanie Thierry, Vincent Macaigne, Marie Rivière
NAHLA
de Farouk Beloufa
Algérie – 1979
avec Yasmine Khlat, Roger Assaf, Youcef Saïah, Lina Tebbara
ONCE UPON A TIME IN HARLEM
de William Greaves & David Greaves
États-Unis – Documentaire
avec Regina Andrews, Eubie Blake, Romare Bearden, Arna Bontemps, Ernest Crichlow, John Henrik Clarke
SEULS LES REBELLES (ONLY REBELS WIN)
de Danielle Arbid
France, Liban, Qatar
avec Hiam Abbass, Amine Benrachid, Shaden Fakih, Alexandre Paulikevitch, Charbel Kamel
TILAÏ
de Idrissa Ouedraogo
Burkina Faso, Suisse, France – 1990 – version restaurée
avec Rasmane Ouedraogo, Ina Cissé
TROP C’EST TROP (ENOUGH IS ENOUGH)
de Elisé Sawasawa
France, République démocratique du Congo – Documentaire
avec Eliane Feza, Moses Sawasawa, Francis Zihindula Milindwa
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
VARIATIONS ON A THEME (VARIASIES OP ‘N TEMA)
de Jason Jacobs & Devon Delmar
Afrique du Sud, Pays-Bas, Qatar
avec Hettie Farmer, Gladwin van Niekerk, Helen Farmer
UNE DISPARITION (YESTERDAY THE EYE DIDN’T SLEEP)
de Rakan Mayasi
Belgique, Liban, Palestine, Qatar, Arabie saoudite
avec Rim Al Mawla, Jawaher Al Mawla, Yasser Al Mawla
PANORAMA DU CINÉMA MAROCAIN
BANOU
de Mouhssine El Badaoui
Belgique, Maroc – Documentaire
avec Hanane Talid, Nisrine Talid, Hassan Talid, Ikram Talid, Ilham Talid, Nadir Talid
Première mondiale
BARDI
de Tala Hadid
Maroc, France, États-Unis, Qatar – Documentaire
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
CAGOULES (HOODS)
de Mohamed Mouftakir
Maroc
avec Majdouline Idrissi, Fehd Benchemsi, Yassine Ghali, Aziz Dadas, Raouya, Lahcen Razzougui
Première mondiale
HALIMA
de Yassine El Idrissi
Maroc
avec Khadija Amari, Driss Assamadi, Achraf Tahiri, Omar Beloud, Rabii El Fakih, Benasser Amtaghri
L’HOMME DES SIGNES (MAN OF SIGNS)
de Zhor Fassi-Fihri
Maroc, France
avec Vincent Elbaz, Abderahmane Oukour, Victoria Abril, François Berléand, Ayoub Abounnasr, Hiba Bennani Première mondiale
JUSQU’À L’AUBE (UNTIL DAWN / HATTA AL FAJR)
de Mohamed Zineddaine
Maroc, Italie
avec Rida El Hadi, Hafça El Khal, Pietro Ragusa, Asmae El Hadrami, Aya Jabrane, Moustafa Rachidi
Soutenu par les Ateliers de l’Atlas
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
LA FILLE DANS LES NUAGES (GIRL IN THE CLOUDS)
de Philippe Riche
France, Belgique
avec Louane, Jamel Debbouze, Grégoire Ludig
LÉO, LE CHANT DES OCÉANS (THE LAST WHALE SINGER)
de Reza Memari
Allemagne
avec Vincent Tong, Jenna Wheeler-Hugues, Priyanka, Jessica Kardos
LOOK BACK
de Hirokazu Kore-eda
Japon
avec Ryo Ikeda, Miyu Sasaki, Maho Yamada, Natsuki Deguchi
MUYI, LA LÉGENDE DU VILLAGE DES FEMMES (MUYI)
de Julien Chheng
France
avec Lucie Zhang, Guillaume Bouchede, Colette Venhard, Yumi Fujimori, Anatole Yun
TOM LE CHAT : À LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU (TUMMY TOM AND THE LOST TEDDY BEAR / DIKKIE DIK EN DE VERDWENEN KNUFFEL)
de Joost van den Bosch & Erik Verkerk
Pays-Bas, Belgique
avec (voix françaises) Martin Spinhayer
TOUTES SAUF MA MÈRE (ALL BUT MY MOTHER / KOULCHI ILLA MI)
de Mohcine Besri
Maroc
avec Hasna Tamtaoui, Omar Lotfi, Abdellah Didane, Karima Gouit, Farah El Fassi, Rachid Rafik
Première mondiale