Nizar Baraka démissionne de son siège à la Chambre des représentants

Nizar Baraka a présenté sa démission de son mandat de député à la Chambre des représentants, en raison de l’incompatibilité entre ses fonctions parlementaires et ses nouvelles responsabilités gouvernementales.

L’annonce a été faite lors de la séance plénière consacrée à l’examen du programme gouvernemental, actuellement en cours au Parlement. La Chambre a indiqué avoir reçu la demande de démission du secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, élu dans la circonscription de Larache.

Nizar Baraka a été nommé ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts au sein du nouveau gouvernement dirigé par Fatima Ezzahra El Mansouri, le vendredi 16 octobre 2026. Cette nomination le conduit à renoncer à son mandat parlementaire afin de se conformer aux règles encadrant le cumul des fonctions.

Lors des élections législatives du 23 septembre dernier, le dirigeant istiqlalien avait remporté un siège dans la circonscription de Larache, où il était arrivé en tête avec plus de 14.000 voix. Il avait devancé notamment Zineb Simo, candidate du Parti authenticité et modernité (PAM), ainsi que le candidat du Parti de la justice et du développement (PJD).

Cette démission marque ainsi la fin du mandat parlementaire de Nizar Baraka, appelé à se consacrer à ses nouvelles fonctions au sein de l’Exécutif.