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Ligue des champions: le programme de la 4e journée

AFP2 novembre 2026 - 14:18

Programme des matches de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de football qui sera disputée mardi et mercredi.

Mardi:

(17h45) Galatasaray (TUR) – Stuttgart (GER)

Shakhtar Donetsk (UKR) – Sporting Portugal (POR)

(20h00) FC Barcelone (ESP) – Aston Villa (ENG)

Atlético Madrid (ESP) – Bayern Munich (GER)

Feyenoord Rotterdam (NED) – Inter Milan (ITA)

Linz ASK (AUT) – Slovan Bratislava (SVK)

Bodoe/Glimt (NOR) – Lille (FRA)

Villarreal (ESP) – Paris SG (FRA)

Manchester United (ENG) – AS Rome (ITA)

Mercredi:

(17h45) Fenerbahçe (TUR) – Liverpool (ENG)

AEK Athènes (GRE) – Real Madrid (ESP)

(20h00) Viking Stavanger (NOR) – Sabah (AZE)

Borussia Dortmund (GER) – Betis Séville (ESP)

PSV Eindhoven (NED) – Club Bruges (BEL)

RB Leipzig (GER) – Manchester City (ENG)

Lens (FRA) – Côme (ITA)

Slavia Prague (CZE) – Arsenal (ENG)

Porto (POR) – Naples (ITA)

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AFP2 novembre 2026 - 14:18