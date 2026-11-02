Ligue des champions: le programme de la 4e journée
Programme des matches de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de football qui sera disputée mardi et mercredi.
Mardi:
(17h45) Galatasaray (TUR) – Stuttgart (GER)
Shakhtar Donetsk (UKR) – Sporting Portugal (POR)
(20h00) FC Barcelone (ESP) – Aston Villa (ENG)
Atlético Madrid (ESP) – Bayern Munich (GER)
Feyenoord Rotterdam (NED) – Inter Milan (ITA)
Linz ASK (AUT) – Slovan Bratislava (SVK)
Bodoe/Glimt (NOR) – Lille (FRA)
Villarreal (ESP) – Paris SG (FRA)
Manchester United (ENG) – AS Rome (ITA)
Mercredi:
(17h45) Fenerbahçe (TUR) – Liverpool (ENG)
AEK Athènes (GRE) – Real Madrid (ESP)
(20h00) Viking Stavanger (NOR) – Sabah (AZE)
Borussia Dortmund (GER) – Betis Séville (ESP)
PSV Eindhoven (NED) – Club Bruges (BEL)
RB Leipzig (GER) – Manchester City (ENG)
Lens (FRA) – Côme (ITA)
Slavia Prague (CZE) – Arsenal (ENG)
Porto (POR) – Naples (ITA)