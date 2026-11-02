Tennis. Classement ATP: Zverev prend la tête pour la première fois de sa carrière

Par LeSiteinfo avec MAP

Alexander Zverev se hisse au sommet du classement ATP, pour la première fois à 29 ans, en détrônant Jannik Sinner, forfait jusqu’à la fin de la saison.

Après son parcours à l’Open de Vienne, qui l’a mené jusqu’aux portes de la finale avant de s’incliner face à Alex de Minaur, le tennisman allemand était certain de terminer l’année en tête du classement mondial.

Pour le Masters de fin d’année à Turin (15-22 novembre), Zverev, Alcaraz, Shelton et Medvedev sont déjà qualifiés. Il reste encore quatre places qui se joueront au Masters 1000 de Paris, notamment entre Novak Djokovic, Alex de Minaur, Rafael Jódar, Frances Tiafoe, Arthur Fils et Flavio Cobolli.

Voici, par ailleurs, le classement ATP publié le lundi 02 novembre :

1. Alexander Zverev (GER) 9.550 pts (+1)

2. Jannik Sinner (ITA) 9.450 (-1)

3. Carlos Alcaraz (ESP) 6.100

4. Ben Shelton (USA) 4.530

5. Daniil Medvedev (RUS) 3.860

6. Flavio Cobolli (ITA) 3.690

7. Arthur Fils (FRA) 3.525 (+1)

8. Frances Tiafoe (USA) 3.430 (+1)

9. Alex De Minaur (AUS) 3.410 (+1)

10. Rafael Jodar (ESP) 3.209 (+1)

11. Novak Djokovic (SRB) 3.140 (+1)

12. Taylor Fritz (USA) 3.095 (+1)

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.875 (-6)

14. Tommy Paul (USA) 2.775

15. Jiri Lehecka (CZE) 2.580 (+6)

16. Jakub Mensik (CZE) 2.545

17. Alejandro Davidovich (ESP) 2.510 (-2)

18. Brandon Nakashima (USA) 2.375 (-1)

19. Learner Tien (USA) 2.345 (-1)

20. Francisco Cerundolo (ARG) 2.260 (-1)