Ballon d’Or 2026: voici pour qui a voté le Maroc (Classement)

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Le détail des votes du Ballon d’Or 2026 est désormais connu. Représentant du Maroc au sein du jury, le journaliste d’Al Mountakhab, Mostafa Badri, a placé Achraf Hakimi en tête de son classement, devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Le latéral droit du Paris Saint-Germain arrive ainsi en première position du choix marocain. Mostafa Badri est d’ailleurs le seul des 100 jurés à avoir accordé la première place à l’international marocain.

Derrière le trio Hakimi-Mbappé-Yamal, le journaliste a retenu Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Vainqueur du trophée, Harry Kane figure pour sa part au sixième rang de son classement. Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise et Erling Haaland complètent son top 10.

Voici le classement de Mostafa Badri, représentant du Maroc :

Achraf Hakimi Kylian Mbappé Lamine Yamal Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembélé Harry Kane Lionel Messi Fabián Ruiz Michael Olise Erling Haaland

H.M.