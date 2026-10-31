Botola : changement de stade pour le Clasico AS FAR-Raja

L’AS FAR accueillera le Raja de Casablanca mercredi prochain, en match en retard de la première journée de la Botola. La rencontre devrait toutefois se disputer dans un autre stade que celui initialement prévu.

Selon une source sûre citée par Le Site info, les autorités ont décidé de transférer cette affiche au stade olympique de Rabat, à la place du stade Moulay Abdellah. L’annonce officielle de ce changement est attendue dans les prochaines heures, précise la même source.

L’horaire du coup d’envoi pourrait également être modifié. Initialement fixé à 20 heures, le match pourrait être avancé, sans qu’un nouvel horaire ait été communiqué pour le moment.

A noter que ce Clasico entre l’AS FAR et le Raja constitue l’une des affiches les plus attendues de la Botola.

H.M.