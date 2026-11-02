Ismaël Saibari opéré de la cheville droite, plusieurs mois d’absence prévus

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Mauvaise nouvelle pour Ismaël Saibari. Le milieu de terrain marocain du Bayern Munich souffre d’une grave blessure à la cheville droite, contractée lors du match nul face au Borussia Dortmund (2-2). Le club bavarois a annoncé ce dimanche que l’international marocain avait été opéré avec succès.

Selon le communiqué du Bayern Munich, Saibari souffre d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville droite. Une blessure sérieuse qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois et compromettre une bonne partie de sa saison.

Le joueur marocain avait été contraint de quitter ses coéquipiers en cours de rencontre face au Borussia Dortmund, à l’instar de Serge Gnabry, également touché lors de cette confrontation.

Cette blessure constitue un véritable coup d’arrêt pour Saibari, dont l’absence pourrait également représenter un casse-tête pour la sélection marocaine à l’approche de ses prochaines échéances internationales.

Si la durée exacte de son indisponibilité n’a pas encore été communiquée, la nature de sa blessure laisse craindre une longue période de convalescence. Le milieu marocain devra désormais se concentrer sur sa rééducation avant d’envisager un retour à la compétition.