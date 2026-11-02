Yassine Gessime en feu avec Strasbourg: doublé, passe décisive et une première insolite (VIDEO)

L’international marocain Yassine Gessime a vécu un moment particulier lors de la rencontre entre Strasbourg et Auxerre, disputée dimanche dans le cadre du championnat français.

Auteur d’une prestation remarquable, le jeune attaquant a notamment inscrit un but de la tête, une première dans sa carrière qui ne l’a pas laissé indifférent.

Interrogé par les médias de la Ligue 1 après la rencontre, Gessime n’a pas caché sa surprise au moment d’évoquer cette réalisation peu habituelle pour lui.

« J’ai été surpris de marquer de la tête, parce qu’à la base, je ne frappe jamais de la tête », a-t-il confié avec humour.

Le Marocain a même raconté une anecdote amusante sur les circonstances de son but : « J’ai dit à mes coéquipiers que j’avais ouvert les yeux, alors que j’aurais dû les fermer. C’est la première fois de ma vie que je marque un but de la tête ».

Au-delà de cette réalisation insolite, Yassine Gessime a surtout marqué les esprits par son rendement offensif. Le joueur de Strasbourg s’est offert un doublé et une passe décisive face à Auxerre, confirmant ainsi sa belle dynamique et son importance grandissante au sein de l’équipe alsacienne.

Une prestation aboutie qui vient renforcer la visibilité du jeune talent marocain, dont les performances continuent de retenir l’attention.