Raja : l’entraîneur Paco Jémez sur le départ

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Après le match nul concédé mercredi face au Hassania d’Agadir (1-1), au stade Larbi Zaouli, le Raja de Casablanca se dirige vers une séparation avec son entraîneur espagnol Paco Jémez.

Selon une source fiable contactée par Le Site info, le directeur sportif, Matthias Rogério, a pris contact avec technicien après la rencontre pour lui demander de prendre part à une réunion urgente. Lors de cet échange, il lui aurait fait connaître la volonté du club de mettre fin à leur collaboration. L’annonce officielle de cette décision est attendue.

Ce nouveau résultat a accentué la colère des supporters rajaouis. Mercredi, le public a vivement critiqué l’entraîneur, lui reprochant la faiblesse du jeu proposé et des résultats jugés insuffisants. Des appels à son départ ont également été exprimés.

Face au HUSA, les Verts ont une nouvelle fois peiné à faire la différence. Les visiteurs se sont montrés menaçants et auraient pu repartir avec la victoire. Le Raja a, de son côté, manqué un penalty, laissant passer une occasion de décrocher les trois points.

H.M.