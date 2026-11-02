Ballon dOr: soupçons de fuites et de paris frauduleux autour du sacre de Harry Kane

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Le groupe Amaury, propriétaire du quotidien l’Equipe et du magazine France football qui décerne chaque année le Ballon d’Or, envisage de déposer une plainte après des allégations de « fuites et de paris potentiellement frauduleux » autour du sacre mardi dernier de l’Anglais Harry Kane, a indiqué le groupe lundi à l’AFP.

« L’intégrité du Ballon d’Or est une priorité absolue », rappelle le groupe Amaury dans un communiqué transmis à l’AFP, assurant qu’un dépôt de plainte était « en cours ».

« Nous prenons très au sérieux les allégations de fuites des résultats et de paris potentiellement frauduleux », ajoute le groupe de presse.

Depuis quelques jours, le média financier en ligne Upside assure que plusieurs mises potentiellement suspectes auraient été faites sur une plateforme de paris interdite en France, Polymarket, en amont de la cérémonie qui s’est tenue mardi à Londres.

Selon Upside, près de 265.000 dollars auraient été misés « sur 12 comptes potentiellement détenus par la même personne », quelques jours avant la cérémonie en donnant le classement exact des cinq premiers du Ballon d’Or, à savoir Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi.

Des « investigations sont en cours pour vérifier les faits et déterminer d’éventuelles responsabilités », précise le groupe Amaury.