Lions de l’Atlas: sept joueurs blessés avant les matchs face au Niger

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La sélection nationale marocaine est confrontée à une véritable vague de blessures à quelques jours de l’annonce de la liste des joueurs retenus pour le prochain rassemblement, prévu dans le cadre des rencontres face au Niger, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Pas moins de sept internationaux marocains sont actuellement concernés par des pépins physiques, compromettant leur participation aux prochaines échéances des Lions de l’Atlas. Pour certains d’entre eux, le forfait semble déjà acté, tandis que la situation d’un ou deux joueurs reste encore susceptible d’évoluer.

Parmi les joueurs touchés figurent Ismaël Saibari, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Azzedine Ounahi, Chadi Riad, Soufiane El Fawzi et Ilias Akhomach. Une liste qui représente un véritable casse-tête pour le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, appelé à composer avec plusieurs absences potentielles.

Le cas d’Ilias Akhomach reste toutefois à suivre. L’ailier marocain souffre d’une gêne musculaire et pourrait encore espérer rejoindre le groupe, en fonction de l’évolution de son état physique dans les prochains jours. Les prochains examens et les rapports médicaux devraient permettre d’en savoir davantage sur ses chances de retrouver la sélection.

Dans ce contexte délicat, Mohamed Ouahbi dévoilera sa liste pour les deux rencontres face au Niger mercredi prochain, lors d’une conférence de presse prévue au Complexe Mohammed VI de football, à Maâmora.

Le sélectionneur devra ainsi trouver les solutions nécessaires pour pallier les éventuelles absences et maintenir la compétitivité de son groupe à l’approche de ces rendez-vous qualificatifs pour la CAN 2027.