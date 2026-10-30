Raja: un déjeuner pour resserrer les rangs

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Le Raja de Casablanca mise sur un moment de rassemblement pour relancer la dynamique du groupe. À l’initiative des dirigeants, avec à leur tête le président Jawad Ziyat, un déjeuner est prévu ce vendredi en l’honneur des joueurs et du staff technique.

Selon des sources de Le Site info, cette rencontre doit se tenir après la prière du vendredi dans un hôtel à Casablanca. L’objectif est de resserrer les liens et de mobiliser les joueurs avant le déplacement qui les attend dimanche face à la Renaissance de Berkane, pour le compte de la sixième journée de la Botola.

Cette initiative intervient dans un climat de mécontentement autour des dernières prestations de l’équipe. Le nul concédé face au Hassania d’Agadir a accentué les critiques, tandis que le contenu du match retour contre les Nigérians d’El-Kanemi Warriors, en Coupe de la CAF, n’a pas davantage convaincu, malgré la qualification.

À l’approche du rendez-vous face à Berkane, les dirigeants espèrent que ce moment d’échange permettra au groupe de retrouver de la cohésion et d’aborder la rencontre avec un meilleur état d’esprit. Une réaction sur le terrain est désormais attendue.

H.M.