Mehdi Bensaïd a-t-il quitté la présidence de l’Union Yacoub El Mansour ?

Mehdi Bensaïd reste à la tête de l’Union Yacoub El Mansour. Alors que des informations circulent depuis quelques heures sur une supposée démission du président du club, une source responsable contactée par Le Site info a démenti ces rumeurs.

Selon cette source, ces informations sont sans fondement et Mehdi Bensaïd poursuit ses fonctions à la présidence du club.

Ce démenti intervient alors que l’Union Yacoub El Mansour réalise un début de saison encourageant en deuxième division. Le club occupe la deuxième place du classement, à un point du leader, l’Ittihad Zemmouri de Khémisset.

La formation rbatie cherche ainsi à retrouver l’élite après sa relégation la saison dernière. Malgré des prestations qui avaient attiré l’attention en première division, les résultats n’avaient pas suffi à assurer son maintien.

H.M.