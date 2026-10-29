Sport

Mehdi Bensaïd a-t-il quitté la présidence de l’Union Yacoub El Mansour ?

Rédaction N29 octobre 2026 - 16:15

Mehdi Bensaïd reste à la tête de l’Union Yacoub El Mansour. Alors que des informations circulent depuis quelques heures sur une supposée démission du président du club, une source responsable contactée par Le Site info a démenti ces rumeurs.

Selon cette source, ces informations sont sans fondement et Mehdi Bensaïd poursuit ses fonctions à la présidence du club.

Ce démenti intervient alors que l’Union Yacoub El Mansour réalise un début de saison encourageant en deuxième division. Le club occupe la deuxième place du classement, à un point du leader, l’Ittihad Zemmouri de Khémisset.

La formation rbatie cherche ainsi à retrouver l’élite après sa relégation la saison dernière. Malgré des prestations qui avaient attiré l’attention en première division, les résultats n’avaient pas suffi à assurer son maintien.

H.M.

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