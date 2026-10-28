Le WAC et le Raja ont tenté de retarder la fermeture du complexe Mohammed V

Le Raja et le Wydad de Casablanca devront se passer du complexe Mohammed V pour leurs prochaines rencontres. Les responsables ont décidé de fermer le stade en raison de travaux d’entretien de la pelouse avant la confrontation entre le Maroc et le Niger, prévue le 13 novembre prochain.

Selon une source proche du dossier contactée par Le Site info, les présidents des deux clubs casablancais, Jawad Ziyat et Ibrahim El Asri, ont tenté d’obtenir un report de cette fermeture. Ils souhaitaient pouvoir disputer leurs prochains matchs au stade Mohammed V et bénéficier du soutien de leurs supporters.

Malgré leur insistance, la décision a été maintenue. L’état de la pelouse, qui s’est dégradé, nécessite des travaux d’entretien afin de préparer le terrain à accueillir la rencontre internationale dans de bonnes conditions.

Rappelons que le Niger a choisi de recevoir les Lions de l’Atlas à Casablanca le 13 novembre. Ce choix s’explique par la présence d’une importante communauté nigérienne dans la capitale économique, sur laquelle la sélection espère pouvoir compter pour ce rendez-vous.

H.M.