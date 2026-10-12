Carburants au Maroc: quelles mesures pour faire baisser les prix ?

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Le pouvoir d’achat des Marocains est sous pression face à la hausse des prix des carburants. Le coût du gasoil dépasse actuellement 16 dirhams le litre, ce qui relance le débat sur les moyens de faire baisser les prix et de limiter leurs répercussions sur le coût de la vie.

Dans une déclaration écrite adressée à Le Site info, El Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, a souligné la nécessité de prendre quatre mesures essentielles. L’objectif est de rendre les prix du gasoil et de l’essence plus compatibles avec le pouvoir d’achat des Marocains.

La première mesure consiste, selon El Yamani, à supprimer de toute urgence les taxes sur les carburants, qu’il estime à environ 4 dirhams par litre de gasoil et 5 dirhams par litre d’essence, afin d’alléger la charge supportée par les consommateurs.

La deuxième porte sur la décision de relancer le raffinage du pétrole à la raffinerie de Mohammedia, pour tirer parti des marges de raffinage élevées. Celles-ci atteindraient actuellement environ 6 dirhams par litre de gasoil, selon ses estimations.

El Yamani appelle également, dans le cadre de la troisième mesure, à revenir sur la libéralisation des prix des carburants et à rétablir leur encadrement selon une nouvelle formule de calcul.

Enfin, la quatrième mesure concerne la révision des lois régissant le stockage et la distribution des produits pétroliers, ainsi que la définition des responsabilités relatives à la garantie des stocks.

Le président avertit que, sans ces mesures, la situation restera inchangée, voire s’aggravera si les guerres se poursuivent, que les infrastructures et les installations énergétiques sont détruites et que les voies commerciales se retrouvent paralysées.

H.M.