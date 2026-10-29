Abdellah Ouazzane suivi par trois géants européens

Abdellah Ouazzane suscite toujours l’intérêt de grands clubs européens. Le jeune Marocain de l’Ajax Amsterdam est en effet suivi par le Real Madrid, la Juventus et l’AC Milan.

Selon une source proche du joueur citée par « Erem News », ces trois clubs suivent son évolution, sans avoir formulé d’offre officielle à ce stade. Leur intérêt n’a pas non plus débouché sur des négociations.

Le Real Madrid connaît déjà bien le dossier. À l’été 2025, le club espagnol avait été proche de recruter Ouazzane, avant que l’opération ne tombe à l’eau. La Juventus et l’AC Milan figurent désormais parmi les clubs attentifs à son parcours. Une concurrence potentielle qui pourrait relancer les discussions autour de son avenir, même si aucune démarche concrète n’a encore été engagée.

Pour l’heure, Ouazzane reste concentré sur son parcours à l’Ajax. Les prochains mois permettront de savoir si cet intérêt se traduira par des propositions.

H.M.