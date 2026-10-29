«Mon cœur est triste»: Achraf Hakimi réagit au drame ferroviaire en Espagne

A la Une

Achraf Hakimi a exprimé son chagrin après la collision entre deux trains à grande vitesse survenue mercredi près d’Urda, dans la province de Tolède, en Espagne.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, l’international marocain a adressé un message de soutien aux proches des victimes et aux personnes blessées. «Mon cœur est triste après le terrible accident survenu à Tolède. J’adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés», a écrit le défenseur marocain.

Rappelons par ailleurs qu’aucune victime de nationalité marocaine n’est à déplorer, jusqu’à mercredi à 15h00 (heure locale), dans la collision, a annoncé le Consulat général du Royaume du Maroc à Madrid.

Dans un communiqué, la représentation consulaire a précisé qu’à la suite de ce tragique accident ferroviaire, et soucieuse de s’enquérir de la situation des ressortissants marocains résidant dans cette région, elle a pris contact avec les autorités locales espagnoles qui ont confirmé « l’absence de ressortissants marocains parmi les victimes à ce stade ».

Le consulat a également annoncé la mise en place d’une cellule de crise chargée d’assurer le suivi des cas nécessitant une assistance, de coordonner avec les autorités locales compétentes et de recueillir les signalements relatifs aux personnes portées disparues. La cellule peut être jointe au numéro suivant : +34 620 16 29 19.

Par ailleurs, les autorités espagnoles ont mis à la disposition des familles des victimes des numéros d’urgence pour s’informer sur le sort de leurs proches : 900 10 10 20, 655 286 975 et 900 001 403, conclut le communiqué.

H.M.