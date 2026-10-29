La Bourse de Casablanca finit sur une note négative ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,74% à 16.801,43 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 0,75% à 1.216,8 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,97% à 1.244,31 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 0,94% à 1.596,35 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Télécommunications » (-2,86%), « Sociétés de portefeuilles – Holdings (-2,85%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-1,92%) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Boissons » (+4,75%), « Agroalimentaire/Production » (+0,35%) ont affiché les uniques performances positives.

Les échanges ont dépassé 106,67 millions de dirhams (MDH), réalisés sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Addoha (15,5 MDH), Attijariwafa bank (15,31 MDH) et Akdital (8,83 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 989,62 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus forts replis ont été accusés par Sonasid (-4,71% à 1.620 DH), HPS (-2,95% à 520,1 DH), Delta Holding (-2,88% à 46,5 DH), Itissalat Al-Maghrib (-2,86% à 85 DH) et T2S Group Holding (-2,86% à 204 DH).

Contre-tendance, Société des Boissons du Maroc (+6,21% à 2.018 DH), Maghrebail (+2,27% à 900 DH), Cartier Saada (+2,11% à 19,4 DH), Immorente Invest (+1,12% à 92,98 DH) et Cosumar (+0,57% à 176 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

S.L