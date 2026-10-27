Lions de l’Atlas: deux joueurs de l’AS FAR dans la pré-liste de Ouahbi

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Deux joueurs de l’AS FAR figurent dans la liste préliminaire de Mohamed Ouahbi pour le rassemblement de novembre.

Selon les informations de Le Site info, Anas Bach et Reda Tagnaouti sont retenus dans la pré-liste en vue de la double confrontation face au Niger, les 13 et 17 novembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN.

Leur présence à ce stade ne garantit toutefois pas une convocation définitive. Les deux Militaires font partie des joueurs suivis pour ces échéances, aux côtés d’autres éléments évoluant en Botola, notamment Munir El Kajoui et Mehdi Benabid.

Rappelons que le Maroc recevra le Niger le 13 novembre au complexe Mohammed V de Casablanca. La seconde rencontre est programmée le 17 novembre au stade Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la quatrième journée des qualifications.

Du côté de l’AS FAR, une autre situation retient l’attention du staff technique : l’état de santé de Youssef El Fahli avant le rendez-vous face à l’Ittihad de Tanger, prévu mercredi en cinquième journée de Botola.

Touché au genou droit lors de la rencontre contre les Ivoiriens de Korhogo, l’attaquant avait terminé le match en boitant. Des examens médicaux doivent permettre de déterminer s’il pourra tenir sa place face aux Tangérois.

El Fahli avait ouvert le score sur penalty dès la sixième minute contre Korhogo. Il compte désormais trois buts cette saison, toutes compétitions confondues, dont deux en Botola.

H.M.