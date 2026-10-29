Expérience client : 160 marques sous la loupe des DCX Awards

Pour la toute première fois au Maroc, l’ensemble de la communauté des professionnels de la Customer Experience (CX), de la Voice of Customer (VoC) et de la Relation Client et de la Tech se rassemblera à Casablanca, le 21 janvier 2027, à l’occasion de la grande révélation des DCX Awards by Fix The Future.

Une étude d’une ampleur inédite : 160 marques, 12 secteurs sous la loupe

Co-propulsé par Affinytix et Fix The Future, cet événement révélera les résultats exclusifs d’une étude nationale sans précédent sur l’usage et la performance des plateformes digitales. Ce benchmark de référence est un audit d’un panel de 160 marques majeures réparties sur 12 secteurs clés de l’économie marocaine.

L’étude croise la performance technique des sites web et applications, les taux d’engagement sur les réseaux sociaux ainsi que l’analyse sémantique des avis clients pour livrer une cartographie exacte de l’expérience client digitale (DCX) globale et par secteur. « L’expérience digitale est aujourd’hui le cœur battant de l’expérience client, » rappelle Omar Alaoui.

Trois piliers stratégiques au cœur de l’étude

Cette édition inaugurale met en lumière la nouvelle réalité du marché marocain à travers trois constats majeurs :

La signature de l’Excellence : L’expérience digitale est la signature de l’entreprise moderne et l’arme ultime de sa compétitivité.

L’expérience digitale est la signature de l’entreprise moderne et l’arme ultime de sa compétitivité. La puissance de l’exécution : Ceux qui maîtrisent l’exécution digitale surclassent irrémédiablement ceux qui naviguent à vue.

Ceux qui maîtrisent l’exécution digitale surclassent irrémédiablement ceux qui naviguent à vue. La pertinence de la réalité : Aujourd’hui, les clients comparent chaque marque à la meilleure expérience qu’ils ont connue, tous secteurs confondus.

Keynotes prospectives et remise de 12 Trophées Sectoriels

La journée du 21 janvier 2027 réunira l’écosystème autour de deux temps forts :

Un plateau de speakers de haut niveau : Des experts débattront de la « CX du Futur », des leviers d’engagement et de la réinvention de la confiance numérique. Célébration de l’Excellence : La présentation des résultats du benchmark sera couronnée par la remise officielle de 12 Trophées Sectoriels, récompensant la marque ayant démontré la meilleure exécution digitale dans chacune des 12 industries évaluées.

« Quand l’expérience touche au cœur, elle ne se contente pas de fidéliser des clients, elle crée des souvenirs. C’est cette étincelle rare et précieuse que les CX Awards s’attachent à célébrer, » souligne Omar Alaoui.