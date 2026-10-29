ESPOD inaugure son nouvel espace expo-vente à Casablanca

Installé au cœur du centre ESPOD de l’ancienne médina et ouvert aux particuliers comme aux entreprises, ce nouvel espace propose une sélection de produits artisanaux et du terroir marocain, tout en offrant de nouveaux débouchés commerciaux aux femmes qui les réalisent. Réalisé avec le soutien de la Fondation Crédit du Maroc, le projet associe valorisation des savoir-faire féminins, accès au marché et solidarité entrepreneuriale.

Un nouvel espace dédié aux créations de femmes entrepreneures, artisanes et coopératives ouvre ses portes au cœur de l’ancienne médina de Casablanca. Inauguré par l’association ESPOD (Espace Point de Départ) au sein de son centre de l’ancienne médina, ce lieu permanent d’exposition et de vente entend faire découvrir les savoir-faire féminins marocains à une clientèle plus large et développer les opportunités commerciales des femmes productrices. Il poursuit un double objectif : donner davantage de visibilité aux produits issus de l’entrepreneuriat féminin et permettre aux consommateurs comme aux entreprises de contribuer directement au développement de ces activités.

Une nouvelle adresse pour découvrir et soutenir les savoir-faire féminins marocains

L’espace expo-vente réunit une sélection de produits qui témoignent de la richesse et de la diversité des savoir-faire féminins marocains : pâtisseries traditionnelles et épices, cosmétiques bio et naturels, tapis, plaids, nappes et housses de coussins issus du tissage traditionnel, produits du terroir, notamment le couscous du Sahara marocain, ainsi que des pièces d’habillement traditionnel confectionnées à la main.

Ouvert aux particuliers, il permet de découvrir des produits authentiques, de privilégier les savoir-faire locaux et de soutenir directement les femmes qui en sont à l’origine. Il s’adresse également aux entreprises, qui peuvent y trouver des idées originales de cadeaux destinés à leurs clients, partenaires et collaborateurs, tout en donnant à leurs achats une dimension solidaire et responsable.

En réunissant ces productions dans un même lieu, ESPOD souhaite élargir leur accès au marché, renforcer leur visibilité et favoriser le développement commercial des entrepreneures et coopératives partenaires.

De l’entrepreneuriat de survie à l’entrepreneuriat de prospérité : changer d’échelle et d’ambition

L’autonomisation économique des femmes ne peut se limiter à l’apprentissage d’un métier ou à la création d’une activité génératrice de revenus. Le véritable enjeu est de leur permettre de construire des entreprises viables, de développer leurs marchés et de faire de leur savoir-faire une source durable de création de richesse.

Il ne s’agit plus seulement d’accompagner les femmes à entreprendre, mais de leur donner les moyens de réussir et de prospérer. Cela implique d’agir au-delà de la formation, en levant les obstacles qui freinent le développement de leurs activités, notamment l’accès aux clients, aux circuits de distribution et aux opportunités commerciales.

C’est dans cette perspective qu’ESPOD inscrit l’ouverture de son espace expo-vente, avec l’ambition de contribuer au passage d’un entrepreneuriat de survie, souvent dicté par la nécessité de subvenir aux besoins immédiats, à un entrepreneuriat de prospérité, fondé sur la croissance, la création de valeur et l’indépendance économique.

« Notre ambition est de faire de l’entrepreneuriat féminin un véritable moteur de création de richesse et d’indépendance économique. Il est temps de dépasser une approche qui se limite à permettre aux femmes de subvenir à leurs besoins, pour leur donner les moyens de développer des activités pérennes, compétitives et créatrices de valeur », déclare Khadija Idrissi Janati, Présidente nationale d’ESPOD. Elle poursuit : « Passer d’un entrepreneuriat de survie à un entrepreneuriat de prospérité, c’est changer de paradigme : ne plus seulement accompagner les femmes à entreprendre, mais leur donner les moyens de grandir, de réussir et de contribuer pleinement à la dynamique économique. C’est aussi faire en sorte que la prospérité se partage et que la réussite des unes ouvre de nouvelles perspectives aux autres. »

Un modèle solidaire où la réussite des unes ouvre des perspectives aux autres

Au-delà de sa vocation commerciale, l’espace expo-vente repose sur un principe de réciprocité. Les entrepreneures et coopératives qui y présentent leurs produits s’engagent à consacrer bénévolement deux heures par semaine à la formation d’autres femmes accompagnées par ESPOD.

Ce modèle permet de transformer l’expérience entrepreneuriale en ressource collective, en mettant les compétences et les savoir-faire des femmes déjà engagées dans une activité économique au service de celles qui aspirent à suivre le même chemin.

Le projet a bénéficié du soutien déterminant de la Fondation Crédit du Maroc, qui a accompagné ESPOD dans la création et l’aménagement de cet espace. Ce partenariat a permis de renforcer le soutien apporté aux femmes entrepreneures et des coopératives, en offrant de nouveaux débouchés et de meilleures perspectives de développement pour leurs activités.

L’architecte Salma Dioury a assuré gracieusement la conception et le suivi de l’aménagement, imaginant un espace ergonomique et harmonieux où des produits issus d’univers différents trouvent chacun leur place et bénéficient d’une mise en valeur optimale, mettant ainsi son talent et son expertise au service de cette initiative.

Cette mobilisation traduit une conviction partagée : l’autonomisation économique des femmes gagne en portée lorsqu’elle s’appuie sur des partenariats engagés et une solidarité active entre les acteurs économiques et associatifs.

ESPOD : plus de 35 ans d’engagement, plus de 500 femmes accompagnées chaque année vers l’autonomie économique

Depuis plus de 35 ans, ESPOD (Espace Point de Départ) agit pour l’autonomisation économique et sociale des femmes à travers la formation aux métiers, l’accompagnement à l’entrepreneuriat, l’éducation préscolaire et la sensibilisation aux droits et à la santé.

À travers ses programmes phares, notamment Sayidati Al Moukawila (SAM) et Khatwa, et ses partenariats institutionnels avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et l’Entraide Nationale, ESPOD accompagne les femmes de l’acquisition de compétences à la création et au développement de leurs activités.

Avec son nouvel espace expo-vente, l’association franchit une nouvelle étape en facilitant l’accès au marché et en renforçant les perspectives de développement des femmes entrepreneures, pour faire de leur autonomie économique un véritable levier de création de richesse et de prospérité.