Wydad : Nabi prépare une remise en forme du groupe

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L’entraîneur du Wydad, Nasreddine Nabi, a décidé, avec son staff, de renforcer le travail physique des joueurs afin d’améliorer leurs performances individuelles et collectives.

Selon une source de Le Site info, le technicien tunisien a constaté des insuffisances physiques chez certains joueurs, liées notamment à un excès de poids. Nabi estime qu’une préparation athlétique plus poussée, associée au travail technique et tactique, peut permettre à l’équipe de progresser. Il se montre optimiste quant à l’amélioration du rendement général du groupe, dont il a relevé les difficultés physiques dès sa première séance d’entraînement.

Rappelons que le Tunisien a réussi ses débuts sur le banc du Wydad en conduisant les Rouges à une victoire face à l’Union Touarga (1-0), samedi.

H.M.