Carburants, pouvoir d’achat, salaires: la CDT réclame des mesures urgentes

La Confédération démocratique du travail (CDT) tire la sonnette d’alarme face à la dégradation de la situation sociale au Maroc. La centrale syndicale dénonce la hausse continue du coût de la vie, le recul du pouvoir d’achat des salariés et des retraités, ainsi que la flambée des prix des carburants, appelant à des mesures urgentes pour soulager les ménages.

Dans un communiqué dont « Site Info » détient une copie, le bureau exécutif de la CDT critique la hausse jugée excessive et persistante des prix des carburants. Il dénonce également la poursuite de l’accumulation des bénéfices par les opérateurs du secteur, dans un contexte marqué, selon le syndicat, par l’absence d’intervention gouvernementale suffisante pour protéger les citoyens et l’économie nationale.

Face à cette situation, la centrale syndicale réclame une intervention urgente des pouvoirs publics pour faire baisser les prix. Elle préconise notamment le plafonnement des marges bénéficiaires des sociétés de distribution, la révision de la structure fiscale appliquée aux carburants, le renforcement des mécanismes de contrôle et de la concurrence, ainsi que la lutte contre les pratiques monopolistiques.

La CDT plaide également pour la remise en service de la raffinerie Samir, estimant que cette mesure contribuerait à renforcer la sécurité énergétique du Maroc.

Le projet de loi de finances 2027 comme test pour le gouvernement

Au-delà de la question des carburants, le syndicat estime que la fin de la campagne électorale ne saurait dispenser les partis politiques de respecter les promesses et les engagements pris devant les citoyens.

Dans cette perspective, la CDT considère que le projet de loi de finances 2027 constituera un premier test concret de la crédibilité de ces engagements et de la volonté du prochain gouvernement de les traduire en mesures applicables et soumises à l’évaluation.

La centrale syndicale appelle ainsi à placer les priorités sociales au cœur des choix budgétaires, en mettant l’accent sur l’amélioration des revenus, une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite, ainsi que la préservation du pouvoir d’achat.

Emploi, services publics et justice fiscale au cœur des revendications

La CDT réclame également la création d’emplois décents, le renforcement des services publics et la mise en place d’une fiscalité plus juste et plus équitable.

Le syndicat insiste, par ailleurs, sur la nécessité d’institutionnaliser le dialogue social et de mettre en œuvre les engagements et les accords déjà conclus.

À travers ces revendications, la centrale syndicale appelle les pouvoirs publics à apporter des réponses concrètes aux difficultés économiques et sociales des citoyens, alors que la hausse du coût de la vie continue de peser sur les ménages et leurs dépenses quotidiennes.