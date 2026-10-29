Cigarettes, alcool, immobilier… Fouzi Lekjaa fait le point sur les taxes

Fouzi Lekjaa s’est dit prêt à accueillir les propositions de l’opposition pour améliorer le projet de loi de finances 2027. Invité mercredi soir de l’émission «Saât Ssaraha» sur 2M, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique a assuré que les amendements pertinents seraient les bienvenus, quelle que soit leur origine politique.

« Si l’opposition apporte des propositions importantes qui améliorent le projet, j’en serai heureux et nous les accueillerons favorablement », a-t-il déclaré.

Le ministre a également affirmé qu’il n’hésiterait pas à reconnaître publiquement la contribution des groupes parlementaires concernés. « J’aurai le courage de dire que cette proposition vient de tel groupe, quel qu’il soit », a-t-il insisté.

Au cours de cette intervention, Fouzi Lekjaa a aussi abordé plusieurs mesures fiscales prévues dans le PLF, notamment le relèvement des droits applicables à l’immatriculation des voitures de luxe. Il n’a pas exclu de nouvelles hausses à l’avenir, évoquant également une augmentation de la taxation des boissons alcoolisées haut de gamme.

Le ministre a par ailleurs mentionné des mesures fiscales visant les cigarettes, notamment les produits dont l’usage s’est récemment répandu, avec l’objectif affiché d’en éloigner les adolescents.

En revanche, il a démenti toute intention d’augmenter les droits d’enregistrement et de conservation foncière. Selon lui, le gouvernement entend plutôt encourager les propriétaires à régulariser la situation de leurs biens anciens non immatriculés.

« Nous n’avons pas touché aux droits d’enregistrement et de conservation foncière. Au contraire, nous invitons les citoyens qui possèdent un bien ancien non immatriculé à procéder à son immatriculation », a-t-il précisé.

H.M.