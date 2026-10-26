Officiel: le match Raja-HUSA n’aura pas lieu au complexe Mohammed V

Le Raja de Casablanca recevra le Hassania d’Agadir au stade Larbi Zaouli ce mercredi, pour le compte de la cinquième journée de Botola. La Ligue nationale de football professionnel a confirmé ce lundi le changement de stade.

Initialement prévue au complexe Mohammed V, la rencontre a été déplacée en raison de travaux d’entretien sur la pelouse de « Donor ». Le coup d’envoi reste fixé à 18 heures.

Cette annonce met fin aux interrogations sur le lieu de la confrontation. Le Site info avait précédemment fait état de cette délocalisation, malgré les démarches des dirigeants rajaouis pour maintenir le match au complexe Mohammed V.

H.M.