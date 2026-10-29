Réforme de l’IR : ce qui va changer pour les salariés, selon Fouzi Lekjaa

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Les salaires inférieurs à 10.000 dirhams par mois seront entièrement exonérés de l’impôt sur le revenu, a affirmé Fouzi Lekjaa, mercredi soir sur 2M. Invité de l’émission « Saât Ssaraha », le ministre de l’Economie, des finances et de la Performance publique a présenté les contours d’une réforme destinée à soutenir le pouvoir d’achat de la classe moyenne.

Selon ses explications, cette révision portera à 87% la proportion des fonctionnaires et salariés exonérés de l’IR. Elle prévoit notamment de relever le seuil annuel de revenu exonéré de 40.000 à 60.000 dirhams. Combinée aux autres dispositions du calcul de l’impôt, cette mesure permettra, a-t-il indiqué, d’exonérer les rémunérations mensuelles concernées jusqu’à 10.000 dirhams.

Fouzi Lekjaa est également revenu sur le choix de retenir un taux maximal de 30%, plutôt que les 20% initialement envisagés. Il a expliqué cette décision par la nécessité de préserver un équilibre avec la fiscalité des entreprises réalisant moins de 100 millions de dirhams de bénéfices. Celles-ci sont soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 20%, avec une imposition globale atteignant 28% lorsque les bénéfices sont distribués, selon les précisions avancées lors de l’émission.

Des améliorations progressives du revenu net

Les salariés percevant plus de 10.000 dirhams bénéficieront également de la révision du barème. Pour illustrer les effets attendus, Lekjaa a cité le cas d’une rémunération mensuelle de 11.000 dirhams, qui pourrait passer à 11.500 dirhams dans une première étape, grâce à un allègement de 500 dirhams.

Il a ensuite évoqué des gains supplémentaires au fil du déploiement de la réforme, avec des montants compris entre 500 et 1.500 dirhams et une amélioration cumulée pouvant atteindre, à terme, 3.000 dirhams dans l’exemple présenté.

Le responsable a enfin insisté sur la stabilité du cadre fiscal. Selon lui, cette révision doit être arrêtée une seule fois pour l’ensemble du mandat gouvernemental de cinq ans, tout en prévoyant une application progressive de ses effets. L’objectif annoncé est de donner aux salariés comme aux entreprises une visibilité sur l’évolution de leurs revenus et de leurs obligations fiscales.

H.M.